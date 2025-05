Il punto sul primo turno di playoff

Terminato il primo turno d’andata dei quarti di finale playoff, proviamo a fare un sunto e vedere se ci sono state sorprese oppure se i pronostici sono stati tutti confermati, con le quattro vittorie su quattro per le formazioni impegnate nel turno casalingo.

Nel primo match giocato dei quarti di finale, gli Arcobaleno Macaco’s hanno avuto la meglio sull’Acies Vigolana, vincendo per 89-55, il più largo punteggio dei 4 confronti disputati. Se alla vigilia le possibilità di passaggio del turno erano del 90% a favore della formazione di coach Pizzinini, possiamo tranquillamente confermare tale previsione, la strada è tutta in salita per gli “alpaca”, che al di là di questo risultato, possono dirsi soddisfatti per quanto fatto nell’anno d’esordio.

La vittoria senza un margine importante da parte della vincitrice della regular season Alto Adige-Sudtirol contro la Virtus Altogarda B, ha un pò stupito gli addetti ai lavori. Il 48-37 da parte della formazione di capitan Barbolini, è sicuramente un risultato non in linea con quello che avevamo visto durante la stagione, con bolzanini abituati a punteggi ben più importanti. Vero è che contava vincere, ma ci si aspettava un gap maggiore. Virtus sicuramente in crescita, vero che hanno sofferto molto gli uomini di Ziggiotto per staccare l’ultimo biglietto per i playoff, ma ora si possono rendere particolarmente pericolosi nel turno casalingo. Da quello visto in campo, aggiorniamo le possibilità di passaggio del turno con un 85% di possibilità per i bolzanini, contro il 15% dei rivani, in leggera crescita.

Europa Bolzano di coach Pavani, che vincendo per 64-48 contro il Valle di Cavedine di Odorizzi, confermano quanto detto alla vigilia. Risultato che migliora le possibilità in mano ai “vichinghi” di accedere al turno successivo, ora sono del 70%, contro il 30% della formazione di Vezzano.

Il risultato meno evidente e con meno margine è stato quello dei Not In My House di coach Caldara ai danni dei Blue Bear Birrazzano, 62-53, che in qualche modo certifica quanto detto alla vigilia, ovvero che si sarebbe trattato di un derby equilibratissimo. Le possibilità, vista ala vittoria in gara 1, si fanno leggermente più concrete a favore dei “gufi”, che ora sono del 60%, ma le possibilità di andare in gara 3 sono altissime, prevediamo un riscatto da parte della formazione di Cesconi fra le mura domestiche.

Il panorama playoff