Borsino playoff a 3 giornate dal termine

A tre giornate dal termine, ma con qualche partita da recuperare per più di una formazione, si va delineando la griglia playoff, ma soprattutto è particolarmente interessate la lotta per tre squadre con soli due posti liberi a disposizione. Per due di loro, l'accesso alle prime otto posizioni, sarà comunque un successo, in quanto esordienti o perché poco abituate a giocarsi una seconda fase.

L'Alto Adige Sudtirol, prima in classifica con una sola sconfitta, non dovrebbe aver problemi a chiudere la regular season in testa in solitaria, avendo come unica vera concorrente i Macaco’s Arcobaleno, indietro di 4 punti in classifica. Al di là di come andranno i playoff, la stagione di certo è stata soddisfacente per la squadra guidata in campo da capitan Barbolini, ben al di sopra delle più rosee aspettative estive.

Superata la crisi iniziale, i Macaco’s Arcobaleno hanno inanellato una serie considerevole di successi, fermando anche la capolista e rovinando un possibile filotto di successi. La formazione di coach Pizzinini, si candida al secondo posto in solitaria e soprattutto ad essere l’unica possibile concorrente della capolista Alto Adige - Sudtirol nei prossimi playoff.

Dietro al duopolio di testa, la situazione è meno chiara, con al terzo posto i Blue Bear B, che superata la crisi di quattro sconfitte di seguito, paiono aver ritrovato nuovamente la forma giusta, in vista dei playoff. Salvo nuove crisi o risultati clamorosi, la formazione di Cesconi, pare essere la candidata naturale al terzo posto in classifica, grazie anche al calendario propizio.

L’Europa Bolzano, con una partita da recuperare contro il Maia Merano, sarebbe la possibile quarta forza del campionato. Pavani ha ben guidato la sua squadra e rischia di emulare lo stesso risultato che ottenne nella passata stagione, quando i suoi “vichinghi” giunsero quarti al termine della regular season, certo tutto si sarebbe aspettato tranne il fatto che quella che era nota come seconda squadra della sua società, abbia poi dominato il campionato, ma il bello del basket è anche questo.

Il Val di Cavedine di coach Odorizzi, per un bel periodo è stata una delle formazioni più forti del campionato, per poi incappare in una serie negativa di 4 sconfitte di seguito, cosa che potrebbe allungarsi, vista la trasferta complicata da giocare in casa dei temuti Macaco’s Arcobaleno. Playoff raggiunti matematicamente, ma non è detto che in classifica la formazione di Vezzano possa fermarsi al quinto posto, il calendario è complicato e potrebbe anche precipitare al sesto posto. Comunque vada la stagione è stata più che positiva, qualche soddisfazione se la sono tolta i ragazzi in maglia rossa, la scorsa stagione la stessa formazione giunse nona, ben lontana dalla zona playoff, questo non va di certo dimenticato e bisogna darne atto a coach Odorizzi, abile traghettatore di una formazione che ora ha un’identità più marcata rispetto alle scorse stagioni.

I Not in My House di coach Caldara, attualmente al sesto posto e con una partita da recuperare, possono ambire alla conquista della quinta piazza, anche se il calendario non è per nulla agevole. Formazione che poteva puntare alla conquista della reguler season, ma che poi si è dovuta confrontare con la crescita di tutto il campionato e la presenza anche inaspettata di nuove concorrenti che nei fatti si sono dimostrate particolarmente pericolose.

Attualmente al settimo posto, prima delle formazioni non ancora qualificate matematicamente ai playoff, la Virtus Altograda B, che ha ancora tre partite da giocare. I rivani guidati da Ziggiotto, hanno dalla loro il calendario agevole, Merano in casa e fuori dai giochi playoff, val di Fiemme in esterna e poi i Night Owls troppo lontani dalle prime otto all’ultima sul parquet casalingo. Potrebbero bastare anche soltanto due vittorie o una soltanto, molto dipende da cosa faranno il Val di Fiemme e l'Acies Vigolana. Percentuale di possibilità di passaggio ai playoff in crescita, 55% come minimo, ma basta un passo falso altrui e le quotazioni crescerebbero di molto.

Ottavo posto occupato attualmente dai sorprendenti Acies Vigolana, con ben 5 partite ancora da giocare. Gli “alpaca” devono recuperare una partita in casa del Maia Merano (che non possono partecipare ai playoff per motivi di regolamento), giocare con il Primiero in casa, la delicata trasferta con il Val di Fiemme e poi a chiudere con due incontri difficilissimi, Blue Bear in casa e la capolista Alto Adige in esterna. Se gli “alpaca” vincessero tre incontri su cinque, potrebbero anche sognare il settimo posto in classifica. La vittoria con il Primiero non può mancare, ma lo scontro diretto con il Val di Fiemme può dare il senso ad una stagione intera. Percentuale di possibilità playoff, 30%.

L’altra squadra che può ancora ambire all’ultimo posto playoff è il Val di Fiemme di coach Melini. Pari punti con gli Acies Vigolana, ma con sole tre partite a disposizione, tutte da giocare in casa, lo scontro diretto con gli “alpaca”, poi contro la Virtus Altogarda bisognosa di punti e poi chiudere contro i Blue Bear B. Per calendario e partite in meno da giocare, il Val di Fiemme ha il 15% di possibilità di qualificarsi, ma pare chiaro che tutto passerà dallo scontro diretto contro l’Acies Vigolana, in caso di sconfitta sarebbe impossibile o quasi qualificarsi. Quasi impossibile invece l'accoppiata Acies Vigolana e Val di Fiemme entrambe ai playoff, vorrebbe dire crollo della Virtus Altogarda e percorso liscio per entrambe le formazioni, attualmente all'ottavo e nono posto in classifica.

La classifica