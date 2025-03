I Macaco's fanno 13

Settima di ritorno che non mostra molte sorprese, tante conferme e anche il fatto che il Val di Cavedine, dopo un inizio di campionato scoppiettante, incappa nella terza sconfitta di seguito, facendosi così superare in classifica proprio dai Blue Beare rischia di cadere ulteriormente.

I Macaco’s Arcobaleno fanno 13! Arriva la tredicesima vittoria di seguito, anche se molto sofferta, contro una pericolosa Virtus Altogarda, con il punteggio di 60-56. Gli uomini guidati dal rientrante coach Pizzinini, provano ad imporre il ritmo da subito, ma la difesa di Ziggiotto funziona abbastanza bene, 16-11 il primo parziale, grazie anche a 4 liberi in successione di Osello, ma è la tripla di Passerini a fare la differenza nel Q1. Q2 che vede ancora avanti i Macaco’s, ma che a differenza dell’andata non riescono a sfondare le linee di difesa avversarie, un paio di soluzioni personali da oltre l’arco di Passerini, fanno la differenza, 32-23 a metà partita. Rientro in campo dalla pausa lunga con ospiti particolarmente pericolosi dalla distanza, le tre triple in successione di Tommasini, Morandi e Benedetti, mettono in discussione il match, 44-41 alla mezz’ora di gioco. Ultima frazione di gioco equilibrata, dove gli ospiti non avrebbero affatto demeritato il colpo di mano, con i Macaco’s che reggono la ritrovata verve offensiva e la provvidenziale tripla di Barbieri sul finale aiuta ad allungare la serie positiva e ad evitare uno scivolone pericoloso. Fra i padroni di casa, bene Passerini con 16 punti e sue 4 triple. Tani Eugenio a quota 10. Fra le “vecchie glorie” rivane, Morandi a quota 15, Tommasini con 11 e Pace a quota 10.

Vittoria senza ombre quella della capolista Alto Adige Sudtirol ai danni dei Night Owls Trento, 86-39 in un match senza storia. Partenza senza freni per gli altoatesini, uno dei parziali più netti del campionato, 33-8 dopo 10’ di gioco. Meno netto il divario nel Q2, ma comunque i padroni di casa si portano sul 47-17 a metà partita. Seconda fase del match con uomini in maglia verde che controllano e tengono a distanza i rivali, 67-31 al suono della penultima sirena. Anche il Q4 vede i padroni di casa dare le carte al tavolo, ospiti guidati da capitan Rufini che devono star solo a contare il pesante divario. In casa Alto Adige, ottimo Cestaro con 23 punti, Ferretti a quota 16, seguito da Pizzo con 13 e Abrami a 11. Fra i "gufi", Dal Ben a segno con 16 punti, Lusuardi a quota 10.

Netta affermazione per i Blue Bear Birrazzano, che non lasciano scampo al Val di Cavedine, alla sua terza sconfitta di seguito, infliggendogli un punteggio davvero pesante, 63-33, dopo un match in equilibrio soltanto per i primi 10 minuti di gioco. Partenza in equilibrio per le due contendenti, il primo parziale va in archivio sul 9-9. Nel Q2 si notano già dei cedimenti, padroni di casa che a metà partita sono avanti, 25-19. Con il rientro in campo, visibile la flessione degli uomini di coach Odorizzi, con Cesconi & co. che guadagnano terreno prezioso, tanto che al suono della penultima sirena, il punteggio è di 44-25. Anche l'ultimo parziale non è per nulla positivo per gli ospiti, ormai alla mercè degli "orsi blu", che vanno a chiudere con il punteggio di 63-33, che oltre ai due punti in palio, agguantano la formazione di Vezzano in classifica. Fra i padroni di casa, in doppia cifra Scartezzini con 15 punti e a seguirlo Maino a quota 11. Nessun giocatore del Val di Cavedine va in doppia cifra, Gasperi il più prolifico, 7 punti per lui, con un punteggio così basso era dura far meglio. Val di Cavedine che dopo la serie negativa, rischia di farsi raggiungere in classifica anche da Europa Bolzano e dai Not in My House.

Vittoria facile anche se non scontata quella dei Not in My House di Caldara ai danni del Val di Fiemme, dove i primi hanno prevalso con il punteggio di 54-40. Parte avanti la formazione di casa, che chiude il primo parziale sul punteggio di 19-11. Ritmo che prosegue ma più blando nel Q2, dove i "gufi" guadagnano ulteriore terreno, 34-24 a metà partita. Con la ripresa, la formazione guidata da coach Melini cerca di ridurre le distanze, in parte riuscendoci, 40-34 al suono della terza e penultima sirena. Ultimo quarto giocato con buona intensità dai padroni di casa, che impediscono ai fiemmesi di guadagnare due punti che avrebbero fatto estremamente comodo in prospettiva playoff, a questo punto unico vero obiettivo per la squadra guidata da Melini. Fra i padroni di casa, in doppia cifra Orempuller a quota 11, mentre il più prolifico fra gli ospiti è Della Sega, 10 timbrature per lui.

Le altre due partite della giornata, Maia Merano vs. Europa Bolzano e Acies Vigolana vs. Primiero, saranno disputate rispettivamente giovedì 27 marzo e lunedì 30 marzo, con la seconda delle due, fondamentale per le speranze playoff degli "alpaca" che si giocano in casa una buona fetta per l'ambito passaggio ai playoff nel primo anno di storia nel basket regionale.

