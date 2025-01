La Virtus manca il colpaccio con la capolista

Nel posticipo domenicale della seconda di ritorno, la Virtus Altogarda impegna seriamente la capolista Arzignano, avendo in mano la partita sino a due secondi dal termine, dove una tripla provvidenziale permette ai veneti di pareggiare, per poi trovare il successo agli overtime.

Rivani che partono con Lever, Martinatti, Samb, il rientrante Spinelli e Stevan alla regia, costretto agli straordinari, visto il recente infortunio a Margoni. Samb ad aprire le danze, subito raggiunto, ma ben presto raddoppia. Nuovamente raggiunto, Samb infila il 4-6. Veneti che raggiungono e fuggono, ma Spinelli trova il pareggio. Ancora Samb per trovare il pari sul 10-10. Fuga in avanti di Arzignano, entra in scena Bailoni per limitare. Madella mette a segno la tripla per ricucire, 18-15, poi Madella chiude il primo parziale, 20-17.

Il Q2 si apre con due liberi ben piazzati da parte di Stevan. Samb risponde ad una breve fuga dei vicentini, 26-22, poi la tripla di Madella per avvicinare i padroni di casa. Samb firma il sorpasso. Più tardi Madella dalla lunetta con un tre su tre, pareggia e supera la nuova fuga dei veneti. Ancora lui più avanti, poi scatta il pressing avversario, Arzignano si porta velocemente sul 48-36, massimo vantaggio della partita, che costringe coach Betta al timeout. Libero di Bailoni allo scadere, 48-37 a metà match.

Stevan apre al meglio, ma subito i veneti compensano in egual maniera. Lever, Bailoni da 3 e Samb, riaprono la partita in un batter d’occhio, 50-46, poi 5 punti di seguito avversari. Samb e poi Stevan per il 57-50. Stevan factotum infila una tripla e poi il successivo canestro del 57-55. Vicentini che chiudono sul 60-55, ma hanno sofferto molto in questo parziale.

Madella autore della prima azione prolifica dell’ultimo parziale, 60-57. Samb dalla lunetta preciso per ridurre il piccolo divario. La premiata ditta Stevan & Samb firmano l’aggancio e il sorpasso, 62-63. Ancora Samb con due azioni di seguito firma il massimo vantaggio dei rivani, ottimo momento per loro, 62-67. Arriva una tripla provvidenziale per i veneti, le cose si stavano mettendo male, poi con due liberi trovano il pareggio a quota 67. Madella porta avanti di uno i suoi. Arriva capitan Bailoni, con due liberi firma il 67-70 a 25” dal termine. Quando tutto sembra andare per il meglio, arriva la tripla del pareggio a 2 secondi dalla sirena, firmata da Muraro, 70-70.

Virtus che apre al meglio, tripla di Lever, ma ben presto i padroni di casa pareggiano e vanno avanti con lo stesso tipo di risposta. Samb piazza un libero per avvicinare, 76-74, ma poi nuova tripla di un ringalluzzito Arzignano, 79-74. Bailoni ci prova con un libero. Dalla lunetta sono bravi anche i padroni di casa, 2 su due. Serve a poco la tripla finale di Bailoni, che firma il definitivo 83-78. Nelle fila rivane, Samb in luce con 25 punti, bene Madella con 16, Stevan strepitoso il suo lavoro, premiato da 13 punti, come pure capitan Bailoni con stessi punti. Ottima prova di carattere della formazione di coach Betta, ha mancato la vittoria di poco contro la capolista, ancora imbattuta sul suo campo. Si interrompe la striscia di ben 5 vittorie di seguito per la Virtus, ma che ha dimostrato che può combattere contro le prime della classe.