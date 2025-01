Ritorno che si apre con i derby

Prima giornata del girone di ritorno, che vede in scena i due derby regionali, se Europa Bolzano-Civezzano pare abbastanza scontata, non lo è per nulla il posticipo domenicale fra Virtus Altogarda e Tecnisan Rovereto.

Anticipo del sabato che vede in scena il ritorno del derby fra l'Europa Bolzano e il Civezzano. Che la formazione bolzanina non se la stia passando bene è un dato di fatto, non è di certo un mistero, dodici sconfitte di seguito, molte senza storia e ultimo posto in classifica in estrema solitudine, la squadra di coach Santangelo necessita davvero di un miracolo per salvarsi, anche evitare l'ultimo posto pare ormai cosa di certo non facile. All'andata si impose il Civezzano ed era al suo esordio in questa serie, finì con il punteggio di 73-52. Il Civezzano di coach Fels viene da una serie nella quale ha racimolato una sola vittoria negli ultimi sei incontri, quindi la vittoria è d'obbligo se vuole continuare a sperare nella caccia all'ottavo posto, ultimo posto valevole per l'accesso ai playoff. Sulla carta il compito è facile per gli ospiti, ma la partita non va sottovalutata, un possibile ritorno di fiamma dei "vichinghi" non è cosa impossibile.

Sabato, 18 gennaio 2025 ore 19:00

G.S. EUROPA (0-12) - CIVEZZANO BASKET (5-7)

Ben diversa l'attuale importanza e le variabili in campo nell'altro derby, quello del basso Trentino fra Virtus Altogarda e Tecnisan Rovereto. All'andata, nella prima di campionato, si impose il Rovereto di coach Fumagalli, con il punteggio di 57-54. Entrambe vengono da un filotto positivo di 4 incontri vinti, pare chiaro che una delle due proseguirà con lo stato di grazia, mentre l'altra dovrà ripartire. Fra i padroni di casa guidati da coach Betta, il momento pare buono e forse mancherà soltanto Margoni, in compenso viene recuperato Spinelli, almeno per qualche minuto di gioco. La Virtus viene da un turno entusiasmante, con Molo protagonista assoluto del match, ma rispetto all'andata anche Samb è in ripresa, poi c'è l'incognita Potrich, se gioca come contro Civezzano, c'è da aver paura per la difesa avversaria. Attualmente Riva vede subire troppo la propria difesa, anche se vince, 73.5 punti subiti a partita contro i 64,3 dei roveretani sono troppi. La formazione della Città della Quercia invece in attacco è meno prolifica, 70.4 contro i 79 di Riva. C'è però da dire che la formazione di coach Fumagalli sa meglio gestire le partite complicate. Tra le fila roveretane, mancheranno quasi sicuramente Finarolli, Almami e Mokoi, tutti e tre in infermeria, Broggio invece pare finalmente in forma e capace di colpire come sa fare. Potrebbe anche rivelarsi una sfida tra tiratori da tre punti se si ripetono le condizioni viste la scorsa settimana, con i due ex Night Owls, Molo e Broggio, affrontarsi in campo a suon di missili. Si preannuncia un derby importante, a tutte e due le formazioni servono punti per consolidare la propria posizione in classifica, anche se mancano molte partite al termine della regular season.

Domenica, 19 gennaio 2025 ore 18:30

VIRTUS BK ALTOGARDA (7-5) - TECNISAN ROVERETO (10-2)

La classifica