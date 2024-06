Galetti lascia il Valsugana per Imola

Dopo il trionfo in campionato e la promozione in serie C, per coach Gianluigi Galetti, arriva l'ufficialità del trasferimento ad Imola in serie B.

La Virtus Imola Pallacanestro 1936, storica formazione che milita in serie B nazionale, sarà guidata nella prossima stagione, dall'ormai ex coach del Valsugana. La sua nuova squadra vanta una storia di tutto rispetto, nelle ultime 3 stagioni in serie B, ma con un importante trascorso in serie A agli inizi degli anni '60. Ad annunciare il suo arrivo il direttore sportivo Carlo Marchi. Sarà affiancato dal vice Aki Zarifi, ex giocatore di Imola di origini greche, oltre che da Andrea Zotti, un vera istituzione della società in giallonero. Galetti oltre al Valsugana mattatore della stagione 23/24, ha allenato Fiorenzuola d’Arda, Faenza, Riva del Garda, Casale Monferrato, Senigallia, Palestrina, Ravenna, San Severo e Scauri in Serie B.