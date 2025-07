Il macedone Andrej Jakimovski nuova ala bianconera

La Dolomiti Energia Trentino comunica di aver raggiunto un accordo biennale con Andrej Jakimovski, ala macedone di formazione italiana, classe 2001. Jakimovski arriva all’Aquila Basket Trento dopo cinque stagioni in NCAA nella Division I.

Ala di 203 cm per 97 kg, è un giocatore versatile e intenso: sa tirare sia in situazioni di spot-up sia dal palleggio ed è pericoloso nell’attaccare il ferro grazie a un mix di rapidità, velocità e solidità fisica.

Nato il 18 marzo 2001 a Kriva Palanka (Macedonia del Nord), ha completato il proprio percorso di formazione italiana a Moncalieri, e successivamente ha esordito in Serie A2 nella stagione 2019-2020 con il Basket Torino.

Nell’estate del 2020 ha scelto il percorso universitario con i Washington State Cougars, dove ha disputato quattro stagioni in crescita fino a guadagnarsi un posto da titolare nel 2023-2024, chiusa a 9,7 punti e 5,6 rimbalzi di media. Grazie alla costante crescita, nel 2024/2025 approda ai Colorado Buffaloes, nella Big 12, producendo 10,2 punti e 5,1 rimbalzi di media, con il 47% da due punti e il 32% dall’arco, chiudendo la sua esperienza in NCAA.

A livello internazionale, Jakimovski ha già indossato la maglia della Nazionale macedone, con cui ha disputato due gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 — chiuse con una media di 15,5 punti e 7,5 rimbalzi — e due partite di qualificazione agli Europei, in cui ha viaggiato a 9 punti di media (con il 75% da due e il 57% da tre) e 3,5 rimbalzi a gara.

«Sono molto felice dell’arrivo di Jakimovski, - dice Massimo Cancellieri - un giocatore estremamente motivato e ambizioso. Abbiamo voglia di lavorare insieme per migliorarci e condividere la passione che ci accomuna».