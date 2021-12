Campionato al via dopo il giro di boa

Prima di campionato del girone di ritorno, con la capolista Gardolo che dopo una settimana ritrova il Paganella Lavis, classico testacoda, ma che non ha riservato sorprese.

Il Gardolo di coach Guastamacchia, fra le mura amiche sconfigge per 89 a 51 la formazione del Paganella Lavis, che per sua sfortuna è ancora fermo a zero vittorie in campionato. Pesante il bilancio dopo il primo parziale, 20 a 5. Meno pesante il Q2, dove comunque la capolista impone ritmo e gioco, 38 a 17 a metà partita. Il rientro in campo è il più interessante e combattuto, anche se vinto anche questo dai "gialli" di casa, 67 a 39 al suono della penultima sirena. Ultimo quarto con il match già pesantemente segnato e che decreta l'ottava vittoria della formazione capolista. Claus il migliore in campo, 20 punti, seguito da Poli con 15, Mascaro e Valer entrambe a 13, Dieng a 10. Fra gli "squali", in doppia cifra Ravelli con 13 e Tonina con 12.

Ennesimo derby della “Busa“, anche questo vinto dalla Virtus Alto Garda, che in casa sconfigge dopo una settimana dalla coppa, i cugini del GS Riva 2018 per 68 a 61. Partita equilibrata già a partire dal primo parziale, che finisce 15 pari. Prevale l'esperienza della Virtus nel Q2, dove la formazione di coach Raffaelli mette avanti il naso, 33 a 30 a metà partita. Rientro in campo che vede il vantaggio rintuzzarsi, infatti la formazione di coach Ferrari riduce il gap, 53 a 51. Decisivo l'ultimo parziale dove la Virtus va a vincere anche questo derby, il terzo della stagione, giocato in un lasso di circa un mese. Barbera e Stienen entrambe a quota 14 per i padroni di casa, seguiti da Gazzini con 13, Bailoni e Finarolli entrambe con 11. Ospiti in doppia cifra con Maci a quota 18, il migliore in campo nonostante la sconfitta. Schwachtje lo segue con 13, Danti e Gueye entrambe con 12 marcature.

Continua l'arrembante corsa dei Night Owls Trento di coach Caldara, che vince uno scontro fondamentale contro la diretta rivale Valsugana Basket, vincendo sul suo campo per 58 a 61. 12 a 14 il bilancio del primo parziale, ma nel secondo quarto, i padroni di casa invertono il senso della partita, 28 a 25 alla pausa lunga. Con il rientro in campo, i “gufi“, operano il sorpasso, 43 a 45 alla penultima sirena. Ultimo quarto equilibrato, ma che vede gli ospiti tenere bene il campo e portare a casa due punti fondamentali in vista dei play off. Zanlucchi con 14 e Mariotti con 10 gli uomini di coach Esposito in doppia cifra. Scauso il migliore fra i Night Owls, 14 punti per lui. Lo seguono Della Pietra con 13 e Candeo con 11. Punti che valgono il doppio per i Night Owls, che ora sono avanti di 4 punti rispetto ai diretti rivali, ma avendo vinto in entrambe gli sconti, è come se fossero 6.

Perde terreno importante lo Junior Basket Rovereto, che reduce da una bella prova in coppa, perde in casa contro i bolzanini dell'Europa Bolzano, con il punteggio di 76 a 82. Parte in salita la partita degli uomini di coach Fumagalli, 16 a 26 il primo parziale. Nel Q2 i padroni di casa riescono a contenere le perdite, 39 a 46. Con il rientro in campo i roveretani sembrano poter portare a casa il match, infatti la penultima sirena decreta il punteggio di 58 a 56. Decisivo l'ultimo parziale, dove la formazione di coach Molinari rimane più lucida e va a vincere il match, rovinando i piani dei roveretani, che potevano approfittare della caduta del Valsugana per mano dei Night Owls. Padroni di casa in doppia cifra con Pizzini, 29 punti, seguito da Vinante con 18, Matassoni con 13 e Zamboni con 10. Buona prova per i bolzanini con Apolloni con 22 punti, Boldrini con 19, Lucchini con 17 e Bonetti con 12.