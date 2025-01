Successo di partecipazione per il Ballin’3 3x3

La seconda edizione del Ballin’3, torneo di 3x3 che si è svolto a Cles e con Snow party finale presso il rifugio Solander, è stata un vero successo di pubblico e partecipanti.

Le squadre senior totali che hanno preso parte sono state 26. Il torneo senior Pro è stato vinto da una squadra bosniaca, il Prnjavor, che ha superato la squadra milanese dei Dominican Power e gli Allegri Leopardi di Bergamo. Nel torneo Pro ci sono stati atleti provenienti da Roma, Modena, Milano, Bologna, Verona e Padova oltre che tanti da Trento, militanti nelle principali squadre di DR1 o DR2 e DR3. Tanta soddisfazione per gli organizzatori, ormai noti nell’ambiente 3x3 regionale, questa disciplina sta crescendo molto, visti i numeri nel prossimo futuro si potrà pensare anche alla nascita di un campionato dedicato, che potrebbe anche diventare una valvola di sfogo per le realtà regionali più decentrate, non in grado di creare formazioni complete omogenee di basket adatte a competere nei campionati regionali di basket tradizionale.

Podi nelle varie categorie

Under 12:

1 Fly team (Valsugana)

2 Zone plus (Bologna)

3 Trichechi (Trento)

Under 14:

1 La mousse (Bolzano)

2 Trichechi (Trento)

3 AquilaRock (Trento)

Under 16:

1 Denver McNuggets (Trento)

2 ManGhost (Rovereto)

3 Black Mamba (Trento)

Senior Minors:

1 Miracles (Ferrara/Trento)

2 Bssns (Bergamo)

3 Legacy (Trento)

Senior Pro:

1 Prnjavor (Bosnia)

2 Dominican Power (Milano)

3 Allegri Leopardi (Bergamo)

Le rose delle formazioni vincitrici

PRJNAVOR:

Dejan Lazic

Njegos Novakovic

Aleksandar Petrovic

Petar Trivicevic

MIRACLES

Riccardo Egidi

Gianluca Frizzi

Andrea Madella

Matteo Ramazziotti

DENVER MCNUGGETS

Simone Owen Menegon

Maximilian Valersi

Alessandro Zuliani

LA MOUSSE

Erion Baftiri

Giovanni Petris

Danilo Rajic

FLY TEAM

Francesco Forti

Edoardo Lunelli

Massimo Teoldi