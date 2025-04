Colpo del Fiemme, Virtus B unica artefice del proprio destino

Nell’anticipo dell’ultima giornata, succede quello che la Virtus Altogarda B proprio non sperava, non arriva in soccorso la vittoria dei Blue Bear, succede l'esatto opposto, ovvero la vittoria della concorrente Val di Fiemme, notizia che costringerà i rivani a vincere l’ultima partita per accedere all'ormai agognato ottavo e ultimo biglietto per i playoff.

Partita delicatissima, specie sul versante Val di Fiemme, quella contro i Blue Bear B. Gli uomini di coach Melini provano a mettere pressione, ma gli "Orsi blu" sono forti e non vogliono lasciarsi sorprendere, primo parziale in archivio sul 18-19, la tripla finale di Orellana tiene avanti gli ospiti. Secondo parziale che è favorevole agli “orsi”, capaci di guadagnare terreno e portarsi sul 28-33, anche se il ritmo è stato meno intenso rispetto alla prima frazione di gioco, Cesconi e i suoi non prevedono brutte sorprese. Con la ripresa ci si poteva aspettare la risposta dei padroni di casa, ma non un calo importante per gli ospiti. Due canestri sul finale di Vanzo, portano la formazione di Melini sul 44-41, facendo mettere il naso avanti al Val di Fiemme. Ultima frazione equilibrata e con tanti punti per parte, come se le due squadre fossero fresche ad inizio partita. Vero è che i Blue Bear non hanno nulla da perdere, ma ci tengono a ben figurare nell'ultimo appuntamento della stagione regolare. Marzadro infila ben dodici punti di seguito, complici anche due triple. Padroni di casa che non sono da meno, tripla e canestro di Vanzo in successione e poi missile di Endrighi per contrastare gli avversari. Partita che sul finire si fa nervosa, i padroni di casa sanno cogliere al meglio l'occasione. Dalla lunetta Pisacane con quattro liberi di seguito, imitato in egual maniera dal compagno Vanzo subito dopo. A chiudere ancora Pisacane, autentico guastafeste di tutti i progetti della Virtus, il suo libero fissa sul definitivo 68-62, che rimanda la festa dei rivani alla prossima settimana, ma non è detto che sia una festa, in caso di sconfitta, ai playoff accederebbero proprio i giocatori del Val di Fiemme. Formazione di Predazzo, che raccoglie la seconda vittoria di seguito e crea più di un grattacapo alla Virtus Altogarda B, da oggi unica eventuale artefice del proprio destino, se vuol passare il turno dovrà vincere per forza nell'ultimo incontro, altrimenti sarà proprio il Val di Fiemme a passare alla seconda fase. Un bel trio in doppia cifra per i padroni di casa, Vanzo a quota 20, seguito da Endrighi con 17 e il temibile Pisacane a segno con 13, solito cecchino al termine, 6 punti dalla lunetta. Nei Blue Bear, soltanto Marzaro in doppia cifra per lui 25 timbrature. Anche in questa partita Pisacane ha rovinato i progetti della Virtus Altogarda, che per circa una settimana non dormirà sonni tranquilli, unica cosa positiva è che il "cecchino di Cremona" non può essere arruolato in fretta e furia dai Night Owls, ultimo vero ostacolo dei rivani verso l'accesso ai playoff.

Trasferta amara sulle rive del Passirio con nuova caduta del Val di Cavedine, che dopo le cinque sconfitte di seguito aveva ripreso fiato nel turno scorso, ma deve lasciare il passo nuovamente al Maia Merano di capitan Zampedri, con il punteggio di 54-48. Subito forti i padroni di casa, a segno con sei punti di seguito di Tirello e tripla di Valdez sul finale, 13-5 dopo la prima frazione di gioco. Nel Q2 la squadra di coach Odorizzi attua le giuste correzioni e riduce il gap, i doppi canestri in successione di Bertoldi, Degasperi e Rossi, portano a metà partita il punteggio sul 28-25. Dopo la pausa lunga, la fiammata degli ospiti pare spegnersi, meranesi nuovamente efficaci, Valdez autore di 10 punti nel Q3 e ospiti che soffrono il ritorno degli avversari, 41-34. Ultima frazione di gioco equilibrata, anche se contrassegnata dalle tre triple meranesi iniziali. Ospiti che rientrano portando tutto in equilibrio, fatto questo che può solo servire alla causa dei padroni di casa, già in vantaggio da inizio parziale e che vanno a concludere sul definitivo 54-48. Fra i meranesi, in doppia cifra Tirello con 15 punti, seguito da Valdez Medina Dolvis con 14. Nel Val di Cavedine, in doppia cifra soltanto Degasperi, 10 punti per lui.

Ultima partita della stagione regolare per il Primiero, che sul campo di casa viene sconfitto dall'Europa Bolzano con il punteggio di 53-93. Primiero che in almeno questa occasione è in campo con 8 giocatori a differenza del turno scorso. Prima frazione di gioco equilibrata, padroni di casa che voglion ben figurare e dopo 10 minuti, il punteggio è di 17-19. Prosegue il buon trend della formazione guidata in campo da Scalet, la difesa bolzanina soffre le incursioni di Dal Cortivo e alla metà della partita il tabellone il ferma sul 33-36. E' con la ripresa che gli ospiti guidati in campo da Pavani, mettono in atto strategie volte a portare a casa i due punti in palio, tripla di Profaiser, i sette punti di seguito di Bin e la tripla di Porfido fanno la differenza nel parziale, bolzanini che scappano, 39-66 al suono della penultima sirena. Netto anche se meno decisivo l'ultimo quarto, ma con i bolzanini che non concedono sconti e vanno a chiudere la partita con il largo successo di 53-93. Fra i padroni di casa, in doppia cifra un ottimo e sempre pericoloso Dal Cortivo, 33 punti a referto nonostante la serata negativa. Nelle fila bolzanine, Porfido inarrestabile a quota 35, lo segue Bin con 23 e più indietro Maccagnan con 13 e Perchinelli a quota 11.

