Rovereto e Virtus vincenti

Nell’undicesima giornata d’andata, alla facile vittoria della Tecnisan Rovereto sul campo dell’Europa Bolzano, si aggiunge l’importante successo della Virtus Altogarda.

Fatica un pò ad ingranare le Tecnisan Rovereto, che dopo un momento iniziale di difficoltà, vince a mani basse sul campo dell’Europa Bolzano con il punteggio di 37-70. I bolzanini aprono le danze con Peverotto, ma Dorigotti 8 secondi dopo risponde con la tripla del sorpasso. Lukanovic segna e subisce fallo, con il libero a segno siamo sul 5-3. Stroppari infila il 7-3, prima della risposta di Pizzini per il momentaneo 7-5. Peverotto subisce fallo da parte di Rossaro, dalla lunetta non sbaglia e si va sul 9-5. Roveretani che con Finarolli trovano la via del canestro, 10-7, ma bolzanini che voglio ben figurare, tanto che si portano sul 15-7. Almami con un libero riduce le distanze e chiude il primo parziale sul 15-8. “Vichinghi” che toccano il massimo vantaggio grazie al canestro di Kasseroler, 17-8, un inaspettato +9. Parte da qui la rimonta dei roveretani, subito Zamboni, poi una tripla di Vinante che risponde a Peverotto. Con Carbonetti l’ultimo vero acuto dei bolzanini, 21-13. Prima Almami e poi Traore, riducono il gap, Finarolli mette a vista i padroni di casa, 21-19. Sempre di Finarolli il pareggio a quota 21. Sempre lui per il vantaggio, ben presto seguito dalla tripla di Zamboni, 21-26 e bolzanini che iniziano a soffrire. Facchini prova a metterci una pezza, ma Pizzini porta a + 4 i suoi, costringendo coach Santangelo al time out e alla pausa lunga si va sul punteggio di 24-28. Il buon momento roveretano prosegue, subito tripla di Pizzini, poi meno fortunato sui liberi successivi. Nuova tripla di Dorigotti, ospiti già a +10. Arriva Finarolli per il 24-36 e poco dopo fa chiedere il time out ai bolzanini sul 26-38. Zanella per cifra tonda, 26-40. Ultimo canestro del parziale per il bolzanino Stroppari, 31-44 alla penultima sirena. Prosegue la corsa degli uomini di coach Fumagalli, Zanon da 2 e due liberi di Finarolli, momentaneo 33-46. Se poi arrivano i punti di Traore e Finarolli, la frittata è fatta, 33-50. Facchini ci prova, ma la tripla di Vinante mostra chiaramente come si sta evolvendo la partita, 35-54. Momento dove i roveretani hanno in mano la partita, Zamboni, poi tre liberi fra Rossaro e Finarolli, si va sul 35-59. Dopo il time out, c’è spazio e minuti per Broggio, sua la tripla del 37-62, padroni di casa in balia degli ospiti. Broggio ringrazia il suo coach per l’opportunità e colpisce i suoi ex compagni di squadra con due triple in successione. Chiude lo show Zamboni con il definitivo e pesante 37-70. Nessun bolzanino in doppia cifra, mentre Finarolli a segno con 19 punti, seguito da Broggio e Zamboni a quota 9. Crollo psicologico dei bolzanini, passati da +9 a - 33, fermi ancora a zero punti e con un piede chiaramente in DR2. Prova di ordinario gioco per i roveretani, non potevano assolutamente sbagliare il colpo, alcuni giocatori chiave con meno minuti in campo, per dare anche spazio ai propri compagni di squadra, sinora meno utilizzati in campionato.

Importantissimo successo casalingo per la Virtus Altogarda, infatti la formazione di coach Betta, sconfigge per 84-58 la diretta concorrente Argine Vicenza, dopo 40 minuti sempre in vantaggio. Samb, Bailoni e Spinelli per la miglior apertura stagionale rivana, 6-0 in meno di due minuti di gioco. Margoni seguito da Spinelli, canestro e libero, firmano l’11-2. Samb e poi Spinelli rispondono al tentativo offensivo vicentino, 15-4. Veneti che trovano qualche punto per non perdere il treno, ma la tripla di Lever mette in chiaro i progetti dei rivani, 18-7. Ospiti che hanno un momento di sussulto, trovando punti preziosi arrivano sul 18-15. Martinatti a 4 secondi dalla sirena, chiude sul 20-15 il primo parziale. Spinelli apre il secondo parziale, ancora lui per il 25-15. Ospiti che provano e riescono ad avvicinarsi, ma Martinatti tiene gli ospiti a distanza con due liberi, 26-20. Margoni firma il 29-23 che tiene a bada gli avversari, che si avvicinano a -4. Una tripla di Margoni per il 32-25. Altra tripla, questa volta di Samb, 36-27. Arriva il capitano, suo il missile da fuori per il 40-27 che da fiducia ai suoi. Samb firma in successione 4 punti, 44-29. Si va alla pausa lunga con in canestro del 46-29 di Margoni. Veneti che rientrano ma non si sono arresi, Margoni risponde ai primi punti avversari, 48-31. Samb e Martinatti dalla lunetta, per il momentaneo 53-35, rivani chiaramente padroni della situazione. Margoni e poi tripla di Bailoni per il 58-37. Breve break degli ospiti, risponde Madella per il 61-44. Ancora Madella, questa volta dalla lunetta, chiude il parziale sul 63-46, distanze che sono rimaste invariate. Gli ospiti hanno un improvviso ritorno di fiamma nel Q4, rientrano grazie ad otto punti di seguito. Samb dalla lunetta firma il 65-54, Margoni aggiunge di due punti il bottino. Con i liberi di Samb e Martinatti si arriva al 70-54. Ci pensa il capitano, Bailoni con un libero e una tripla, porta i suoi a +30, 74-54 a 5’ e 40” dal termine. Schermaglie da entrambe le parti, sino allo show finale dei padroni di casa, Martinatti in due fasi successive e la tripla di Molo, chiudono con il definitivo e meritato 84-58, con massimo vantaggio finale. Un quintetto di giocatori in doppia cifra, Samb con 18, ultimamente il più prolifico. Capitan Bailoni e Margoni entrambe a quota 15, Spinelli con 14 e Martinatti a quota 12. Punti preziosissimi, colti contro una diretta concorrente che stava davanti in classifica e con il Civezzano che osservava il turno di riposo, quindi posizione in classifica consolidata. Con questa importante vittoria, pare essersi consolidata quella che coach Betta aveva definito come "risposta necessaria".