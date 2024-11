Valsugana sconfitta per un soffio

Nell’undicesima e ultima del girone d’andata, il Valsugana esce sconfitto di misura per mano della Falconstar di Monfalcone per una sola lunghezza, con gli uomini di coach Giubertoni che se la sono giocata alla pari sino all’ultimo secondo.

Zilius da tre su assist di Czumbel per aprire le danze. Dopo un avvicinamento da parte dei padroni di casa, arriva la tripla di Czumbel per il 2-6. Ancora padroni di casa prima di quota 8 firmata dal lituano Zilius. Uomini di coach Giubertoni che guadagnano terreno, ma Monfalcone pareggia in due occasioni, quota 10 e poi anche a 12. Altro missile del lituano per il nuovo vantaggio trentini. Una tripla di Coltro porta a +4 sul 14-18. friulani che trovano il pareggio e poi il primo vantaggio con un libero, prima del contro sorpasso di Pellizzari, cecchino dalla lunetta. Czumbel con una pregevole tripla, classica del suo repertorio, pareggia a quota 23, ma trova il vantaggio grazie ai liberi affidati a Zilus, 23-25 a 30” dalla prima sirena. Nuovo pareggio da parte degli avversari, ma il primo quarto si conclude con un libero di Pellizzari che manda in archivio il primo quarto sul punteggio di 25-26, dopo 10 minuti di un parziale bello e al tempo stesso equilibrato.

Il Q2 lo aprono i friulani con il sorpasso, al quale risponde la tripla di Xausa per il nuovo ribaltone. Arriva ben presto il pareggio avversario e time out richiesto da Giubertoni. Ippedico per il nuovo vantaggio, raggiunto poi ai liberi a quota 31 pari. Un nuovo vantaggio, seppur tirato, viene dalla tripla di Scanzi. Leggero allungo a +4 ancora con Scanzi. Ancora Scanzi, ma dalla lunetta, che implacabile supera quota 40, con il 36-41, al momento il massimo vantaggio. Padroni di casa che non si lasciano intimorire, si portano sotto e a metà partita il punteggio è di 40-41, gap che rimane invariato, nel segno dell’equilibrio.

Con Scanzi il Valsugana prova subito a prendere il largo, 40-43, ma serve a poco, tripla di Barella riporta tutto in parità. Tripla di Coltro, libero di Scanzi e due punti di Zilius, 43-49, finalmente un vantaggio interessante in una partita davvero equilibrata. La tripla di Xausa per il massimo vantaggio dei trentini, 45-52. Padroni di casa mai domi, si portano sotto sino al 52-54. Provvidenziale il canestro di Pisoni, come più avanti con i due liberi del 56-59. La tripla di Gallo riporta il tutto in pari, a quota 59. Czumbel dalla lunetta trova tocca quota 60, ma nuovo pareggio, sempre ai liberi da parte dei padroni di casa. Scanzi è dappertutto, nuovo canestro al quale rispondono gli avversari e al suono della penultima sirena è perfetta parità, 62-62.

Ultima frazione di gioco che vede i friulani subito avanti di sei punti, prima dei tre liberi di Czumbel, 68-65. Con la tripla di Bellan, i padroni di casa trovano il loro massimo vantaggio, 73-67 a 6’ e 14” dal termine. Czumbel ancora dalla lunetta infallibile, porta i suoi a -3. Tripla di Scanzi per il 73 pari. Valsugana nuovamente in vantaggio, grazie a due liberi di Ippedico, ma ben presto superato dalla tripla di Gallo. Risponde un missile da fuori arco di Czumbel, ma contro soprasso in egual maniera 20 secondi dopo, per il 79-78. A 1’ e 35”, Xausa commette fallo, dalla lunetta i friulani, tramite Skerbec, si portano sul 81-78. Valsugana che ci crede sino in fondo, specie Scanzi, sua la tripla dell’81 pari a 1’ 06”, assist di Xausa. A meno di un minuto dal termine Skerbec subisce fallo, dalla lunetta non perdona, 82-81. Nelle mani di Scanzi il tiro da 3 che però non entra, e poco dopo anche Xausa manca il canestro del sorpasso e la partita termina sul definitivo e rocambolesco 82-81. Serata comunque da ricordare, anche se è arrivata al terza sconfitta stagionale, contro una delle superpotenze del girone, ma questa volta è stata di misura, dopo un match equilibrato, 15 pareggi e ben 15 cambi di vantaggio. Mark Mate Czumbel a segno con 22 punti e tre triple. Scanzi a quota 21 e Zilius a 13.