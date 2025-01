Ritorna subito in campo il Valsugana

Ritorno in campo, dopo la breve pausa natalizia, per la serie B Interregionale, che vede protagonista la formazione trentina del Valsugana.

Trasferta più che delicata quella del Valsugana di coach Giubertoni, che dopo la breve pausa, torna in campo, per affrontare una squadra che sulla carta pare essere fra le abbordabili, ma bisognerà capire come è lo stato di forma della panchina trentina. Con l’anno nuovo riusciremo a vedere nuovamente attivi in campo gli infortunati Zilus, Scanzi e Bedini? Importante l’ultimo successo del Valsugana ai danni dello Jadran Trieste nella quinta di ritorno, ma i veneti non stanno facendo male, vittoriosi nei due ultimi confronti casalinghi, vero che difficilmente potranno accedere alla parte alta del tabellone nella seconda fase, ma possono tentare uno sgambetto ai danni dei trentini, che hanno soltanto 4 punti di margine dalla settima in classifica e che proprio a San Bonifacio dovranno fare di tutto per poi ripetersi in casa contro il Gorizia, il tutto per salvaguardare l'attuale posizione in campionato. In questa fase della stagione non bisogna perdere di vista il sesto posto, l’ultimo valido per accedere alla fase più “nobile” del tabellone successivo, quello che in qualsiasi caso evita la retrocessione. All’andata, sul campo di Civezzano, si imposero i trentini con il punteggio di 72-63.

Sabato, 04 gennaio 2025 ore 20:30

PALL.SAN BONIFACIO (6-10) - G.G. VALSUGANA (10-6)

La classifica