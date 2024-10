Prima storica vittoria in trasferta per il Valsugana

Nel 3° round della Regular Season, arriva la prima vittoria fuori casa per la formazione di coach Giubertoni, che si riprende ben presto dalla lezione ricevuta a Ferrara.

Netta e prima vittoria fuori dalle mura amiche per il Global Group Valsugana, che sul campo del Montelvini Montebelluna, si afferma con il punteggio di 51-77, dopo aver faticato per mezza partita. Primo quarto all'insegna dell'equilibrio, 17-18 dopo i primi 10' di gioco, con nelle gambe, ma soprattutto nella testa, la prima sconfitta dopo circa un anno di imbattibilità. Lo stato di equilibrio prosegue anche per tutto il secondo parziale, i padroni di casa rispondono punto a punto e a metà partita il punteggio è di 35-36. E' con il Q3 che gli uomini di coach Giubertoni trovano la quadra e riescono a manomettere la serratura della difesa avversaria, portandosi avanti e arrivando al suono della penultima sirena sul 43-57. Prosegue il buon momento per la formazione di Pergine anche nell'ultima frazione di gioco, con Zilius e compagni che vanno a prendersi la prima vittoria fuori casa, imponendosi per 51-77. Zilius sempre fra i migliori, quota 18 per lui, seguito da Pisoni e Scanzi entrambe con 15 marcature. Da segnalre anche Mark Mate Czumbel, autore di 8 punti, due le triple messe a segno.