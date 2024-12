Il Valsugana cade ad Oderzo

Nella quarta di ritorno, dopo la vittoria infrasettimanale, arriva la sconfitta del Valsugana, che sul campo della Calorflex Oderzo, perde per 76-71.

Trevigiani che aprono le danze, ma Bandiera pareggia subito. Con una tripla Czumbel porta avanti i suoi, 3-5. Sempre Czumbel risponde agli avversari, 5-7. Coltro mette a segno il prezioso 5-9. Bandiera risponde con una tripla al canestro avversario, 7-12. Lo segue Papa, poi Coltro per il 9-16. Tripla di Coltro, 9-19, buon momento per gli uomini di coach Giubertoni. Scanzi con un tiro da tre mette paura agli avversari, 11-22. Ancora Coltro e poi Bandiera, 11-26. Il parziale termina sul 14-29, il Valsugana è partito nel migliore dei modi possibile. Nel Q2 ad un canestro dei padroni di casa risponde Coltro, poi arriva la breve rimonta avversaria, sino al 21-33 di Ippedico. Iobstraibizer firma il 22-35, che di certo non lascia presagire cose negative. Addirittura Scanzi infila la tripla del 22-38 e timeout per i padroni di casa. Papa mette a segno il massimo vantaggio per gli ospiti, 23-40. Canestro di Czumbel in risposta a quello avversario, poi tripla dei veneti, seguita poi da identica nel finale, 32-42 prima della pausa lunga, vantaggio del Valsugana ridotto in maniera importante.

I padroni di casa aprono la terza ripresa con una tripla e poi si portano sino al preoccupante 40-42 prima della tripla di Scanzi. Papa su assist di Scanzi per il momentaneo 40-47, poi il buio, Oderzo arriva sino al pareggio. Due liberi di Czumbel per l’esiguo nuovo vantaggio del Valsugana, raggiunto a 4’ e 20” dalla penultima sirena. Papa con un libero per un nuovo vantaggio, ma i veneti ritrovano il vantaggio, 51-50, che poi aumenta di due lunghezze. Il punteggio del Valsugana si muove con due liberi di Scanzi, 53-52. Di Xausa il canestro del contro sorpasso, 53-54. Nuovo recupero dei padroni di casa ai quali risponde una tripla di Iobstraibizer, 55-57. Una tripla del veneto Pierucci chiude il terzo parziale con padroni di casa avanti, 58-57, i migliori dieci minuti dei veneti. L’ultima frazione di gioco si apre con una tripla dei padroni di casa, Nuovo terreno guadagnato da Oderzo grazie ad una tripla, 64-57. Un ottimo Iobstraibizer infila il 65-59, seguito poi da Scanzi che porta i suoi a -3. Nuova tripla dei padroni di casa prima della tripla di Iobstraibizer, 67-64, tutto è ancora possibile a 4’ dal termine. Costanti schermaglie da entrambe le parti, sino al canestro di Pierucci, 71-65 ad un minuto dal termine. Nuova tripla dei veneti, subito compensata dal missile di Coltro, 74-68 e coach veneto che chiede il time out. Scanzi a 37” dal termine porta i suoi a -4, 74-70, ma poi arrivano due liberi per i veneti. Ultimo punto valido un libero per Coltro a 13” dal termine, per il definitivo 76-71. In doppia cifra ci va Coltro con 18 punti, Scanzi a quota 15 e Iobstraibizer con 11. Zilius ancora in panchina con zero minuti di gioco. Partita che poteva essere vinta dal Valsugana visto il vantaggio acquisito, sfuggita di mano nel finale, perpetuali migliori rispetto i turni scorsi, ma è mancato qualcosa per chiudere in bellezza la settimana.