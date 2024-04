Arcobaleno facile in gara 1

Tutto apparentemente facile in gara 1 per l’Arcobaleno Basket, che regola i Night Owls di Trento con un punteggio che non lascia adito a dubbi, 70-44.

Non parte bene la formazione di coach Pizzinini, nonostante il favore del pronostico, infatti al termine del primo parziale è sotto di 12-13 dopo 10’ di gioco. E’ il Q2 ha mostrare le vere differenze in campo fra le due formazioni, infatti i padroni di casa iniziano a macinare parquet e i Night Owls perdono contatto, tanto che a metà partita il punteggio è di 41-25. Il rientro è buono per gli uomini di Fagherazzi, bravi a non farsi travolgere e a contenere la verve offensiva dei padroni di casa, infatti l’Arcobaleno non riesce a prendere il largo, al suono delle penultima sirena i padroni di casa guadagnano una sola lunghezza, 51-34. Arcobaleno che gioca a fasi alterne, dopo un Q3 senza grandi emozioni, ritorna a farsi pericoloso, ospiti che non reggono all’impeto offensivo e devono lasciare la presa, permettendo ai padroni di casa di chiudere il match con risultato che non lascia dubbi. Nell’Arcobaleno, bene Passerini con 14 punti, seguito da Valla con 13 e Giordani con 12. Fra le fila dei Night Owls, Coltro a quota 13, seguito da Pimenoff Verdolin con 12.

Gara 2, mercoledì 17 aprile alle ore 21.30