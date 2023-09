Il JB Rovereto inizia la stagione con grandi sfide

Riparte la stagione della pallacanestro regionale e lo storico club dello Junior Basket Rovereto, si appresta ad affrontare un nuovo campionato piena di novità, a partire dalla partecipazione alla nuova Divisione Regionale 1, nata dalle ceneri della fase sperimentale della scorsa stagione. La nuova formula, prevede un girone misto con la partecipazione di 6 formazioni della regione e 5 provenienti dal Veneto, soprattutto dalla provincia di Verona. Alla guida della formazione della Città della Quercia, il riconfermato Silvano Fumagalli, nominato miglior allenatore dalla FIP nella scorsa stagione, affiancato da Sebastiano Ruele suo vice. A guidare la formazione in campo invece saranno i due capitani, la guardia Niccolò Vinante e l’omologo Luca Zamboni, entrambe storici giocatori del vivaio roveretano. Riconferme anche dal reparto offensivo, con Marco Pizzini e Alessandro Matassoni, 19 e 12 punti media a partita nella scorsa stagione, con il primo eletto MPV dalla FIP per la stagione passata. A guidare il gioco il play Gabriele Morellato e il più giovane Juliar Mokoi, quest’ultimo ex giovanili Aquila Basket. La novità più importante arriva dal rientro di Luca Finarolli, che dopo aver giocato con la Virtus Alto Garda, ritorna nella società dove ha mosso i primi passi. Rientro anche per Filippo Savio, che manterrà un doppio tesseramento, in JBR e nella Under 19 dell’Aquila Basket. A completare la formazione roveretana, ci sarà l’ala Isaac Toure, gli under 19 Patrick Rella e Matteo Zambaldi, la guardia Alessio Nave, il centro di 2 metri Milos Bulovic sotto le plance, entrambi con un passato nelle giovanili dell’Apecheronza Avio. Completa la rosa il ‘2000 Walter Rossaro, che ha alle sue spalle un’esperienza importante nel modenese ed è un ottimo rimbalzista.

Dopo il torneo prestagionale, perso in casa contro la Virtus Alto Garda, il JBR, inizierà la stagione sul parquet di casa, proprio contro la formazione della “Busa” nella Coppa Trentino-Alto Adige, che nella scorsa stagione sconfisse proprio in finale la formazione roveretana. A guidare la Virtus, il JBR troverà in panchina una sua vecchia conoscenza, l’ex Sergio Ferraglia, che tanto fece in passato alla corte della società roveretana. Palla a due alle 19 di sabato 9 settembre al Palazzetto dello Sport di Rovereto.

La seconda giornata, vedrà invece i roveretani in trasferta contro i “vichinghi” dell’Europa Bolzano, retrocessi dalla D e poi ripescati nuovamente a luglio. La formazione bolzanina sarà una delle incognite in coppa e campionato, dovendo per di più fare a meno di Broggio, accasatosi a Trento con i Night Owls. Questo match si giocherà a Bolzano al PalaMazzali alle 21.30 del 13 settembre.

Terza e ultima giornata del mini-girone di qualificazione, nuovamente fra le mura amiche, questa volta contro i Night Owls di coach Caldara, possibile protagonista di questa prima fase se saprà sfruttare al meglio i nuovi ingressi di Broggio e di Morandi, proveniente dalla serie C Gold. Fischio d’inizio sempre alle 19, sabato 16 settembre.