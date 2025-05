Basket Rosa Bolzano verso il secondo spareggio

La formazione del Basket Rosa Bolzano ha da poco superato la prima fase dei playout, non senza difficoltà, infatti ha dovuto arrivare in gara 3 per avere la meglio del Noventa Padovana. Nel prossimo turno decisivo di playout, affronteranno il Camin Padova.

Avendo le bolzanine mancato la possibilità di qualificarsi ai playoff, cosa invece accaduta al Charly Merano e alla Tecnoedil Trento, la formazione di coach Roubal ha dovuto intraprendere il difficile e tortuoso percorso dei playout. Nel primo turno le bolzanine si sono confrontate con il Noventa Padovana, la disputa si è prolungata sino a gara 3, non senza difficoltà, vista la sconfitta casalinga patita in gara 1, cosa che ha seriamente messo in pericolo le altoatesine, portandole ad un passo dalla retrocessione diretta.

Undici vittorie e diciotto sconfitte il ruolino di marcia delle bolzanine, pari numero vittorie e una sconfitta in più rispetto alle dirette concorrenti padovane del Camin Padova. Tredicesimo attacco stagionale, ottava difesa del girone, 42.3 a livello offensivo, mentre in difesa 55.2 punti a partita subiti. Le bolzanine vengono da una stagione in serie B non andata come sperato, infatti sono retrocesse alla fine del campionato 2023/24, ripetendo un pò quello che era già accaduto nell’annata sportiva 2021/22. Nelle fila bolzanine, l’apporto più significativo nell’assalto al canestro avversario è stato dato da Aram Delbalzo Gueye, miglior marcatrice bolzanina, abbonata alla doppia cifra. A seguire Diana Pivetta, Irene Doliana e Nina Salviato. Non possiamo non ricordare anche l’apporto di Benedetta Dodi e Miriam Hafner autrice di un’ottima prestazione nell’ultimo turno di playout. Confronto particolarmente delicato, perdere due partite vorrebbe dire retrocessione diretta, mentre in caso di conseguimento di due successi, vorrebbe dire salvarsi e rimanere in serie C ed evitare di giocare nella prossima stagione nel campionato di Promozione.

Il confronto

Camin Padova e Basket Rosa Bolzano, si sono incrociate ovviamente già due volte in questa stagione e le bolzanine non ne sono uscite bene dal doppio confronto. All'andata a Padova vinsero le venete con il punteggio di 51-27, mentre a Bolzano finì con il risultato di 37-58. Due vittorie a zero a favore delle padovane, fanno propendere l'ago della bilancia verso la Pallacanestro Camin, con il 75% di possibilità di vincere nel confronto, contro il 25% a favore delle bolzanine. Servirà subito una scossa, ovvero espugnare Padova per poi tentare il favore del fattore campo. Strada decisamente in salita.

Gara 1

PALL. CAMIN BASKET ROSA BOLZANO Dom 11/05/2025

PALACAMIN - Via Lisbona, 23 Località Camin - PADOVA

Gara 2

BASKET ROSA BOLZANO PALL. CAMIN Sab 17/05/2025

PALAMAZZALI - Viale Trieste 17 - BOLZANO

Eventuale gara 3

PALL. CAMIN BASKET ROSA BOLZANO Mer 21/05/2025

PALACAMIN - Via Lisbona, 23 Località Camin - PADOVA