Verso lo spareggio salvezza fra Basket Rosa Bolzano e Noventa

Il Basket Rosa Bolzano guidato da coach Roubal, avendo mancato la possibilità di giocarsi i playoff, sarà costretto a giocarsi i playout, contro la Pallacanestro Noventa, formazione con sede alle porte della città di Padova, arrivata due punti dietro le bolzanine in regular season.

Nove vittorie e diciassette sconfitte il ruolino di marcia delle bolzanine, una vittoria in più rispetto alle dirette concorrenti padovane del Noventa. Tredicesimo attacco stagionale, ottava difesa del girone, 42.3 a livello offensivo, mentre in difesa 55.2 punti a partita subiti. Le bolzanine vengono da una stagione in serie B non andata come sperato, infatti sono retrocesse alla fine del campionato 2023/24, ripetendo un pò quello che era già accaduto nell’annata sportiva 2021/22. A Bolzano lo scontro diretto finì con il risultato di 50-37, mentre nel padovano il punteggio è stato di 39-42, un 2-0 ben augurante per la formazione di Roubal, che pare aver già preso le misure alla formazione veneta. Nelle fila bolzanine, l’apporto più significativo nell’assalto al canestro avversario è stato dato da Aram Delbalzo Gueye, miglior marcatrice bolzanina, abbonata alla doppia cifra. A seguire Diana Pivetta, Irene Doliana e Nina Salviato. Non possiamo non ricordare anche l’apporto di Benedetta Dodi e Miriam Hafner. Certamente un confronto delicato, perdere due partite vorrebbe dire retrocessione diretta, mentre in caso di passaggio di turno grazie a due vittorie, vorrebbe dire potersi giocare lo spareggio finale per rimanere in serie C ed evitare di giocare nella prossima stagione nel campionato di Promozione. Le chance a favore del Basket Rosa Bolzano, sono stimate al 55%, contro il 45% delle padovane. Si profila uno spareggio delicato ed equilibrato.

Gara 1

BASKET ROSA BOLZANO - PALL. NOVENTA PD

Sabato 26/04/2025 ore 20.30

PALAMAZZALI - Viale Trieste 17 - BOLZANO

Gara 2

PALL. NOVENTA PD - BASKET ROSA BOLZANO

Domenica 04/05/2025 ore 18.30

Palestra Comunale - Via XXV Aprile, 2 - NOVENTA PADOVANA

Eventuale gara 3

BASKET ROSA BOLZANO - PALL. NOVENTA PD

Mercoledì 07/05/2025 ore 20.45

PALAZZETTO DELLO SPORT PALARESIA - Via Resia 39/A - BOLZANO