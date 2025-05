La Tecnoedil perdendo da Schio in gara 2 termina la stagione

Termina in una sfortunata gara 2 di semifinale la stagione della Tecnoedil Trento di coach Pedrotti, infatti la sua squadra perdendo in casa seppur di pochissimo dalla corazzata Famila Schio, dice addio al proseguimento della stagione.

Partenza equilibrata per entrambe le formazioni, infatti il primo parziale va in archivio sul 15 pari. Padrone di casa capitanate da Caldonazzi che provano a forzare la mano nel Q2, le forti venete non riescono a contenere la spinta in avanti e a metà partita il punteggio è di 34-30. Prosegue il buon momento delle trentine, capaci di guadagnare ulteriore terreno e a giungere al suono della penultima sirena sul più tranquillizzante, 49-43. Decisivo e sfortunato l’ultimo parziale per le padrone di casa, che obtorto collo si vedono superate di un soffio al termine del parziale, con partita che termina sul punteggio di 58-59, esito che chiude la disputa e al tempo stesso anche la bella stagione delle trentine, che sino in fondo hanno provato almeno ad allungare la serie. A livello personale, Sartori e Aquilini a segno con 13 punti, seguite da Nicolini con 10 e Caldonazzi a quota 9.