Sul Valsugana la mannaia del giudice: squadra radiata dal torneo

Come una mannaia è arrivato il provvedimento disciplinare da parte della Federazione Italiana Pallacanestro nei confronti del Valsugana Basket. Con il comunicato 416 del 4 febbraio il giudice sportivo Roberto Immucci, rilevato che il Valsugana Basket ha di fatto rinunciato alla seconda gara consecutiva dello stesso campionato, lo ha considerato alla stregua di un ritiro definitivo.

Ne consegue l'annullamento di tutte le gare precedentemente disputate. Infligge inoltre alla società Corona Platina - GG Valsugana (cod. Fip 007095), un'ammenda di 10.200 euro, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia. Infligge inoltre al rappresentante legale pro tempore, Carlo Piazza (presidente del Corona Platina) la sanzione dell'inibizione per tre mesi a decorrere da oggi. A livello pecuniario e sportivo è stata comminata la pena più severa prevista.

Con questo atto amministrativo pare chiudersi nel peggiore dei modi la breve storia della stella cometa Valsugana Basket, passata dal girone salvezza della serie D nella stagione 2022-23, alla vittoria del campionato e coppa nel 2023-24 e al doppio salto di categoria in serie B Interregionale, senza passare dalla serie C. Si ipotizzano altri strascichi burocratici e legali, ma di fatto calano i titoli di coda sulla breve storia del sodalizio trentino.

Ora sarà importante capire quali saranno le conseguenze per le formazioni giovanili, per la squadra iscritta alla DR2 anche se con diverso codice federale e anche per la formazione satellite del Civezzano in DR1, che però si lega ad un codice federale differente, seppur legata per motivi sportivi ed economici con la formazione principale.