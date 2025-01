Penultima giornata con tanti rischi all’orizzonte

Turno infrasettimanale per onorare la decima e penultima giornata del girone di ritorno. Il Valsugana andrà ad affrontare il Guerriero Padova in un turno estremamente delicato.

Dopo la settimana di tempesta con le indagini che hanno coinvolto il main sponsor della formazione di Pergine e le tre recenti dipartite di Scanzi, Zilius, di coach Giubertoni e del più recente Leonardo Bandiera, le acque non sono certo tranquille, come non lo è il turno. Se qualche mese fa il Guerriero Padova non faceva paura, battuto a Civezzano con il punteggio di 69-52, oggi non è di certo da prendere sottogamba, soprattutto per i possibili risvolti in classifica, il fiato sul collo di Oderzo e in particolar modo quello di Jesolo, è tangibile. Oderzo farà visita alla Virtus Padova, quarta in classifica, mentre Jesolo in trasferta a Monfalcone contro la Falconstar in testa alla classifica in coabitazione con Pordenone. Ai padovani potrebbe tronare utile sconfiggere il Valsugana sperano che questo rientri nelle sei formazioni che poi si giocheranno i playout, quindi per loro sarà un match più che importante. Fra l'altro oggi scade il pagamento della rata per la prosecuzione del campionato, un ritardo equivale alla decurtazione di 3 punti in classifica.

Mercoledì, 29 gennaio 2025 ore 19:30

UNIONE BK PADOVA (7-13) - VALSUGANA (11-9)