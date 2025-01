Partono le svendite... non più a peso d'oro

Nella serata di ieri, il portale Varesesport.com, dava per certo l'arrivo di Eimantas Zilius alla Sangiorgese Basket, formazione lombarda di Legnano.

Il lituano, ormai ex Valsugana, pare per certo che andrà ad accasarsi alla corte di coach Di Gregorio, con i "draghi" della Sangiorgese, formazione che milita nella stessa serie della squadra perginese e che attualmente è terza in classifica nella Divison C in serie B Interregionale. Nel giro di pochi giorni è la seconda fuoriuscita importante in casa Valsugana, per primo il capitano Andrea Scanzi aveva lasciato Civezzano per Fabriano, poco prima che accadessero gli ormai noti fatti giudiziari che hanno travolto il main sponsor del Valsugana.

Zilius ha giocato 14 partite con la maglia del Valsugana, con una media realizzativa di 18.7 punti partita e un best score di 31 all'esordio, fu un gran bel biglietto da visita. Classe 1999, nato a Plungé, dall'alto dei suoi 200 cm ricopre il ruolo di ala-centro e in Lituania ha giocato nel Vytis Sakiai, nella seconda divisione del suo paese. Ora bisognerà capire cosa succederà agli altri compagni di squadra, possibile che la diaspora continui nelle prossime settimane.

La notizia