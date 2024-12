Valsugana, che grinta!

Vittoria di carattere quella del Valsugana, che ritrova il sorriso nel corso della quinta giornata di ritorno, battendo per 92-69 lo Jadran Trieste.

Partenza delle migliori quella degli uomini di coach Giubertoni, forse provati dai vari infortuni e assenze, ma sopratutto dalla recenti sconfitte in campionato. Le danze le apre Pisoni, ma sono le due triple di Iobstraibizer e Czumbel che mettono il turbo ai padroni di casa, che grazie anche alla tripla finale ancora di Czumbel, chiudono il parziale sul 24-12. Nel Q2 gli ospiti non ci stanno al gioco della formazione con sede a Pergine, con tre triple trovano un buon ritmo e le due squadre chiudono prima della pausa lunga sul punteggio di 41-34, divario che si è ridimensionato di molto. Rientro in campo con entrambe le formazioni che danno il massimo, giocando dieci minuti di qualità, con oltre i 50 punti da spartirsi quasi equamente, prevalgono di poco i padroni di casa, la tripla di Pellizzari sul finire è il giusto riconoscimento per tanto impegno, 67-59. Q4 che vede gli uomini di Giubertoni particolarmente reattivi, tanto che riescono a mantenere il ritmo precedente, cosa invece insostenibile per gli ospiti, che non riescono a rincorrere i trentini, le tre triple di Coltro spezzano il morale ai friulani. Parziale che scorre liscio e partita che termina con il definitivo 92-69. Vittoria salvifica per il Valsugana che veniva da una situazione complicata in panchina, vari infortunati come Scanzi, Bedini, Xausa e Zilius in panchina ma con problemi fisici come dichiarato recentemente dalla società. Czumbel ha dimostrato sul campo di essere un vero leader, 22 punti. Coltro a segno con 15, Pisoni da poco rientrato con 14 punti a referto. Bandiera estremamente frizzante ed efficace, 13 punti. Anche Pellizzari rientrante, va in doppia cifra con 11 marcature. Da incorniciare la prova di Papa, classe 2007, 4 punti a referto e ben 16 minuti in campo, dimostra carattere ed ottime capacità a scapito della poca esperienza dovuta alla giovane età.