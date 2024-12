Week end per riscattarsi per le regionali

Decima del girone d'andata, con le compagini regionali, tutte chiamate a riscattare le prove negative patite durante la black week.

La prima a cercare riscatto sarà la Tecnisan Rovereto di coach Fumagalli, che fra le mura amiche ha la possibilità di riscattarsi della bruciante sconfitta patita lo scorso week end. Gli avversari dell'XXL di Pescatina non sono dei più facili però, infatti in classifica sono a pari punti dei roveretani. Due precedenti importanti a favore dei giocatori della Città della Quercia, infatti nella scorsa stagione vinsero in entrambe i confronti, ma l'XXL quest'anno pare essersi rinforzato e la classifica lo dimostra.

Sabato, 07 dicembre 2024 18:00

TECNISAN ROVERETO (6-2) - XXL PALLACANESTRO (6-2)

Trasferta che dovrebbe in teoria essere la più abbordabile, ma solo sulla carta quella dell'Europa Bolzano, che ancora fermo a zero punti, dovrebbe cercare in tutti i modi di portare a casa due punti conto il Buster Verona, che non naviga in acque felici, vista l'unica vittoria colta sinora. Coach Santangelo lo sa bene che l'eventuale salvezza passa anche da questa partita così delicata. Nella scorsa stagione, i veronesi si imposero in entrambe i confronti, ma di certo erano anche una squadra più attrezzata rispetto a quella di oggi.

Domenica, 08 dicembre 2024 18:00

PALL.BUSTER VERONA (1-7) - G.S. EUROPA (0-8)

Partita delicatissima quella in trasferta a Vicenza per il Civezzano di coach Fels, chiamato ad interrompere il digiuno che dura da tre turni, fra l'altro proprio contro una diretta avversaria, il Nuovo Argine, che in classifica ha gli stessi punti della neopromossa trentina. Non esistono precedenti fra le due formazioni, chi ne uscirà vincente arriva alle festività più tranquillo in classifica.

Domenica, 08 dicembre 2024 18:00

NUOVO L'ARGINE 2001 (4-5) - CIVEZZANO BASKET (4-5)

La domenica del basket regionale è chiusa dalla partita casalinga della Virtus Altogarda di coach Betta, che fra le mura amiche se la vede contro l'altra Virtus del girone, Isola della Scala. Nella scorsa stagione una vittoria a testa, ma i veneti paiono meno forti dell'anno scorso, anche se in classifica insidiano da vicino proprio i rivani. Match fondamentale per entrambe, chi perde rischia di uscire, almeno momentaneamente, dalla zona playoff.

Domenica, 08 dicembre 2024 18:30

VIRTUS BK ALTOGARDA (3-5) - VIRTUS ISOLA D.SCALA (3-5)

La classifica