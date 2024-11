Trasferta complicata per il Valsugana

Nona di campionato per nulla semplice per il Valsugana, che dopo la bella prestazione di sabato contro la Virtus Padova, deve affrontare il Sistema Basket Pordenone, squadra ambiziosa e che in classifica insegue proprio la formazione di coach Giubertoni.

Il Sistema Basket Pordenone, è alla sua seconda stagione consecutiva in serie B Interregionale, dopo esservi giunta grazie al primo posto in serie C Silver Veneto/Friuli conquistato nel 2022-23. Nella scorsa stagione, i friulani ben si comportarono, giungendo secondi in regular season da neo promossi, per poi giungere soltanto settimi nel Play In Gold, posizione che li escluse dai playoff. Nessun precedente fra le due formazioni. Allenati da coach Massimiliano Milli e che vanta fra le sue fila, la forte guardia Simone Cerchiaro. Attualmente la squadra di Pordenone naviga in terza posizione, due punti in meno del Valsugana e ovviamente farà di tutto per affiancarla in classifica. I friulani vantano al momento la seconda miglior difesa del campionato e in attacco ha numeri pressoché uguali a quelli del Valsugana. La partita andrà in scena nel bell'impianto del Palasport Crisafulli di Pordenone.

Domenica, 17 novembre 2024 18:00

SISTEMA BASKET PN (6-2) - G.G. VALSUGANA (7-1)