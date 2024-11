Bene Civezzano, la Virtus perde agli overtime

Se il Civezzano torna da Verona con due punti in più, la Virtus Altogarda deve cedere in casa agli overtime al Creazzo.

Preziosa affermazione del Civezzano di coach Fels sul difficile campo del Buster Verona, dove si impone di 64-75 e uscendo dalla breve serie negativa di due sconfitte di seguito. Partono per primi i veronesi, ai quali rispondono Zhyrov e poi Mokoi con una tripla. Mokoi firma addirittura il momentaneo 3-10 prima della breve rimonta avversaria. Zanlucchi con due canestri di seguito ridà ossigeno ai suoi. Padroni di casa che trovano il pareggio a quota 16. Bisesti per il nuovo vantaggio trentino e con due liberi Mokoi porta il tabellone al 16-20. Ultimo minuto e mezzo tutto di marca veronese, primo parziale che si chiude sul 23-20, massimo vantaggio per i padroni di casa. Q2 che si apre con sei punti del Civezzano, due di Minozzi e quattro di Bisesti, coach veneto costretto al time out. Pareggio da parte dei padroni di casa a quota 26, ma nuova fuga in avanti per gli ospiti trentini, addirittura dieci punti senza colpo subire. A metà partita le due formazioni vanno negli spogliatoi a quota 32-40. In apertura del terzo parziale i padroni di casa provano a ricucire, riuscendoci almeno in parte, si portano a -6. Dapic però solleva nuovamente il ponte levatoio e i suoi volano a +12, 35-47, time out chiesto dai veneti. Schermaglie da entrambe le parti e il tabellone alla penultima sirena si ferma sul 41-52. Grazie a due liberi di Minozzi, Civezzano si riporta alla tranquillizzante quota di +12, ma è la tripla di Mokoi che mettere il massimo gap tra i suoi e i veneti, 47-63. Padroni di casa che trovano energie residue, fanno di tutto per non permettere la fuga definitiva dei trentini, ma il divario c’è e pesa eccome, con la tripla di Guadagnini si avvicinano addirittura a -4, prima del doppio libero a segno dalla lunetta dell’attivissimo Mokoi, che firma il 61-67. Dapic imita le gesta del collega, con egual esito, 61-69 a 1’21” dal termine e l’umore nella panchina del Civezzano sale. La tripla di Comai per i veronesi non serve a molto, specie se Minozzi non sbaglia dalla lunetta, come successivamente Mokoi e definitivamente Dapic per il finale 64-75, con Q4 che lascia i rapporti invariati fra le due compagini. Bene Mokoi a quota 20 con tre triple. Lo segue Bisesti con 13 punti, come pure Dapic. Minozzi in doppia cifra a quota 11.

Bruciante sconfitta casalinga per la Virtus Altogarda, che agli overtime esce sconfitta per 91-92 dal forte Creazzo, dopo aver giocato alla pari per 45 interminabili minuti di gioco. Parte al meglio l’avventura domenicale, due triple di Stevan e Lever prima di vedere la reazione avversaria, Creazzo trova il pareggio e anche un breve vantaggio. Spinelli e poi la tripla e il libero di Lever fanno ben sperare, 12-7. Potrich al suo primo canestro del 14-8 costringe al time out gli ospiti. Lo stesso Potrich risponde alla reazione avversaria, per il 16-10. Bailoni infallibile dalla lunetta per il momentaneo +8 e Frattarelli per la cifra tonda del 20-10. Stevan realizza il 25-13, massimo vantaggio per i giocatori della “Busa”. Primo parziale in archivio sul 32-23. Q2 che si apre con la tripla di Vignati. Potrich firma ancora il vantaggio di 12 punti. Il veneto Spasov mette in crisi per un attimo la difesa di coach Betta, 38-32 e time out doveroso per arginare la rimonta. Martinatti guadagna due tiri liberi e non fallisce, 40-32 prima del break avversario. A 28” dalla sirena di metà partita Lever compie un fallo antisportivo, l’avversario Trevisan dalla lunetta non fallisce e porta sotto i suoi, 46-44. Arriva in soccorso Stevan, sua la tripla finale per il 49-44 di metà partita, ma ospiti che hanno recuperato 4 preziosi punti nel bilancio del parziale. Terzo periodo che si apre con una tripla avversaria e la risposta di Martinatti, prima di una nuova bomba made in Veneto, 51-50. Bartolomei con due canestri di seguito opera il sorpasso e successivamente tripla di Barausse, 51-57 e doveroso time out. Schermaglie da entrambe le parti, divario sempre attorno ai 10 punti a favore degli ospiti, sino al massimo di +12 sui liberi di Russo, 53-65 e altro time out per Betta. Fortunatamente su azione Margoni mette dentro il canestro e subisce fallo, glaciale dalla lunetta, 57-65. Bailoni ai liberi e poi Madella chiudono il parziale, 62-69, dodici punti persi nel terzo quarto. Ultima frazione di gioco aperta dal canestro di Margoni. Vignati ai liberi arriva a vista, 67-69, il match appare chiaramente riaperto. Arriva la tripla del controsorpasso di Bailoni e a questo punto anche il time out da parte dei veneti. Sorpassi successivi e controsorpassi, sino al 78-74 firmato dai due liberi di Martinatti. Margoni fa sperare in meglio, 80-74 e nuovo time out. Veneti che affidano tutto alla tripla di Spasov, ma ancora Margoni implacabile dalla lunetta, 82-77. Con i liberi di Bartolamei i veneti si portano in scia, sino al pareggio sul 82-82. La tripla di Lever a 1' e 03" fa ben sperare, ma ancora ai liberi gli ospiti si avvicinano. Ultimo punto rivano dalla lunetta di capitan Bailoni, ma il pareggio veneto arriva a 39" dal termine con il canestro di Trevisan, 86-86 dopo i primi 40' di gioco.

Agli overtime arriva subito la tripla di Margoni. Imprecisi i veneti dalla lunetta, 89-86 e si spera per il meglio. Arriva però la tripla avversaria del pareggio a quota 89. Altra tripla di Marchini e ospiti che volano a 89-92. Due liberi a segno a 1'32"dal termine di Margoni, sono gli ultimi sussulti della partita, con l'intera posta in palio che finisce nelle mani del Creazzo. Partita bella ed entusiasmante, peccato solo per l'esito finale, poteva essere la terza vittoria di seguito, ma comunque la Virtus ha giocato alla pari con una delle superpotenze di questo campionato, dandogli filo da torcere. Margoni e Bailoni, entrambe in doppia cifra con 17 punti a testa, il capitano ha giocato per ben 43' e messo a segno 3 triple. In doppia cifra anche Lever con 13 e Vignati con 10.