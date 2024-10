Il Valsugana cerca la sesta

Settima giornata del girone d'andata del campionato di serie B Interregionale, con il Valsugana di coach Giubertoni a caccia di conferme, ma soprattutto di punti.

Delicatissima la trasferta sul campo della Dinamo Gorizia, che con 3 vittorie e altrettante sconfitte, naviga a metà classifica, un bel risultato per una neopromossa, infatti lo scorso anno vinse il campionato di serie C friulano. La squadra friulana è allenata da coach Tomasi e il suo uomo di punta è l'ala piccola Casagrande. Avversaria da non sottovalutare, una sola vittoria casalinga per la Dinamo, che cercherà in tutti i modi di agganciare una zona più interessante in classifica e di portare qualche gioia al pubblico di casa.

Sabato, 02 novembre 2024 19:00

DINAMO GORIZIA (3-3) - G.G. VALSUGANA (5-1)