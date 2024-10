Trasferta abbordabile per il Valsugana

Quinta di campionato per il Valsugana, impegnato nella sua terza trasferta stagionale, dove affronterà lo Jadran Trieste.

Trasferta sulla carta abbordabile per gli uomini guidati da coach Giubertoni, che nella quinta giornata, affronteranno lo Jadran Trieste, che in questo momento non sta passando un buon momento sportivo, reduce da quattro sconfitte in quattro incontri. L'occasione per la formazione di Pergine è più che ghiotta per accaparrarsi altri due punti che la metterebbero in una posizione abbastanza solida per essere una neopromossa, sperando che la formazione di casa guidata da coach Nicholas Bazzarini non trovi le energie per la prima affermazione stagionale. Nella scorsa stagione i triestini erano arrivati decimi in regular season e poi raggiunsero la salvezza ai playout.

Domenica, 20 ottobre 2024 ore 18:00:

U.S.D. S Z JADRAN (0-4) - G.G. VALSUGANA (3-1)