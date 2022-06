Nulla da fare per il Gardolo in gara 2

Sfuma negli ultimi minuti di gioco la speranza del Gardolo di fare il salto di categoria. A rovinargli la festa, come nella partita d'andata, è il Concordia Schio, che vince per 62 a 64 sul campo della compagine trentina.

Partenza non delle migliori, il Gardolo infatti subisce lo spirito vincente dei veneti, ma per fortuna cinque punti consecutivi di Dieng fanno mettere il naso avanti ai "gialli", 18 a 16. Nel secondo parziale, dopo essersi portano avanti, subisce il ritorno di fiamma dei veneti e a metà partita il punteggio è di 29 a 32. Nel Q3, dopo il rientro in campo, possiamo assistere al miglior Gardolo, che grazie ad un buono spunto di Della Pietra, raggiunge il massimo vantaggio, portandosi sul +6 e chiudendo il parziale sul 48 a 43. Sembra tutto pronto per il possibile successo degli uomini di coach Guastamacchia, ma nel bilancio totale, negli ultimi due minuti subisce troppo la verve offensiva dei vicentini, subendo il sorpasso che regala il passaggio di categoria ai veneti. Si chiude così la stagione del Gardolo, vincente in campionato e coppa, 24 vittorie totali e 3 sconfitte, di cui, l'ultima decisiva. Buona la prova di Della Pietra, 23 punti a referto. Si chiude amaramente la stagione, in attesa del nuovo campionato unificato della stagione 22-23.