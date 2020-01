Promozione maschile

domenica 12 gennaio 2020

BASKET

Si chiude il girone d'andata del campionato Gold

Nell'ultima giornata del girone d'andata, con la prima posizione ben solida dell'Apecheronza Avio, campione d'inverno nonostante il turno di riposo, Blue Bears A e Night Owls fanno un passo avanti.



I Night Owls Trento, vincono sul campo dello Junior Basket Rovereto, con il punteggio di 47 a 67, consolidando la posizione di rincalzo dietro alla capolista Avio. Nella formazione di coach Nadalini, Romagnoni in doppia cifra con 15 punti, seguito da Marconcini e Zonta entrambe a quota 13. Roveretani a metà classifica, invischiati in una classifica corta ed equilibrata.



Sorridono anche i Blue Bear A, anch'essi al secondo posto, vincenti in questo turno sul parquet amico. A farne le spese il malcapitato Maia Merano, 62 a 48. 19 a 8 il primo e pesante parziale, 35 a 18 a metà partita. Va meglio la seconda parte del match per gli ospiti, 49 a 34 al suono della penultima sirena. Inutili i due quarti positivi per gli uomini di coach Zampedri, i padroni di casa di coach Valla, hanno ben amministrato il vantaggio guadagnato ad inizio partita. Fra gli "orsi blu", in doppia cifra Bisagno con 13, Asin con 12, Germanà e Scarpari entrambe a quota 10. Per il Maia Merano, Russo a quota 19 e Bicciato a quota 10, i migliori in campo.



Nella parte bassa della classifica, importante successo del Gardolo Promo, vincente per 69 a 54 a spese del Bressanone, ultimo in classifica e fermo a zero punti.



Il match fra Virtus Alto Garda e Villazzano, posticipato al 20 gennaio.