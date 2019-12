D maschile

venerdì 27 dicembre 2019

BASKET

Il Cus vince nella Busa e va in testa con il Gardolo

Nella nona giornata del girone d'andata e prima della pausa natalizia, il Cus Trento espunga il campo della diretta rivale Virtus Alto Garda e ora in testa c'è una coppia, formata dagli universitari stessi e l'altra formazione di Trento, il Gardolo.



Il Cus Trento di coach Jakovljevic, vince nettamente per 61 a 83 sul campo della rivale Virtus Alto Garda. Prova collettiva da dimenticare per i padroni di casa, ma prove individuali di Lever con 21 punti e Stienen con 19 da salvare. Per gli universitari, bene Covi con 17 marcature, seguito da Dolzan con 16 e Giordano con 13.



Il Gardolo, anch'esso in testa, va a vincere sul campo del Villafranca con il punteggio di 73 a 77. Sconfitta pesante per i veronesi, lontani dalle posizioni di vertice e con aspettative visibilmente ridotte. Nelle fila della squadra di coach Guastamacchia, bene Claus con 21 punti, seguito dai veterani Trivarelli e Valer, che in due si dividono equamente 24 punti.



Gs Riva 2018 che un pò a sorpresa si ritrova al quarto posto, sconfiggendo con qualche difficolta l'Audace Pergine, 70 a 68. Nella formazione di coach Ferrari, bene Lusente con 23 punti, seguito da Barbera con 15, Danti e Maci entrambe a quota 11. Nelle fila perginesi, coach Tosatto può gioire soltanto per la prova di Rizzon che mette a segno 21 punti. In doppia cifra anche Roccabruna con 14 e Paladino con 10.



Colpo interessante quello portato a segno da parte del Paganella Lavis sul campo del fanalino di coda Basket Pergine, 57 a 65 e classifica davvero interessante per la neopromossa di coach Perissinotto. Il 2019 si chiude nel migliore dei modi per gli "squali", con Della Pietra a segno con 20 punti.



Derby di Bolzano che va ai Piani Junior, che vincono sul campo dell'Europa, con il punteggio di 65 a 75. Europa Bolzano che pare essere lontano anni luce dalle stagioni passate, quando militava in serie C Silver ed ora in ultima posizione in serie D.