Bolzano vince e va a giocarsi il secondo playout

Il Basket Rosa Bolzano di coach Roubal, si aggiudica gara 3 contro il Noventa Padovana, potendo andare a difendere il titolo sportivo nel prossimo spareggio playout.

Partita che per i primi 20 minuti di gioco è nel segno dell'equilibrio assoluto, 10-10 il primo parziale, il secondo è la fotocopia di quello precedente, 20-20 a metà partita. La svolta arriva dopo la pausa lunga, padrone di casa che alzano il ritmo, ospiti venete che perdono la via del canestro, alla penultima sirena il punteggio è di 31-22. Anche l'ultimo parziale è di marca bolzanina, ma si nota la stanchezza da entrambe le parti, ritmo più blando e padrone di casa che si aggiudicano la disfida con il punteggio finale di 38-26, esito che condanna le padovane alla retrocessione diretta in Promozione per la stagione 2025/26. Nelle fila bolzanine, bene Del Balzo Guaye con 12 punti, la segue Miriam Hafner con 7. Ottimo risultato per le bolzanine, che erano partite male in casa nel primo turno e parevano destinate alla retrocessione diretta, ma si sono riprese in gara 2, per poi confezionare il successo in gara 3.

Nel prossimo turno, il Basket Rosa Bolzano si contenderà la permanenza in serie C contro la rivale Camin, chi perde due partite retrocederà.