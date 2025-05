Tecnoedil Trento in semifinale

E' servita gara 3 per dirimere la disputa dei quarti con derby regionale fra la Tecnoedil Trento e la neopromossa Charly Merano. Alla vigilia era data come una sfida equilibrata e così è stata quella fra le formazioni guidate da coach Pedrotti e Corinaldesi.

Partita scoppiettante nella gara 3 dei quarti di finale tra le padrone di casa della Tecnoedil Trento e le ospiti Charly Merano. Partono subito con aggressività le trentine che con una pressione a tutto campo riescono a mettere in difficoltà le ospiti meranesi e provano a dare il primo strappo alla partita coi contropiedi portandosi in vantaggio sul 9-2, a cui prontamente risponde capitan Ruocco con una tripla per accorciare sul 9-5. Le trentine provano nuovamente ad allungare con Aquilini, ma Merano rimane in scia andando a riposo sul 15-10. La seconda frazione vede un calo realizzativo con solo 5 canestri dal campo per le squadre, ma Trento riesce comunque ad allungare il gap andando al riposo sul +10, 26-16.

Inizio terza frazione favorevole per le ospiti che con di Blasi e Ruocco accorciano lo svantaggio arrivando anche al -4, ma il duo Caldonazzi - Nicolini risponde prontamente per ricacciare Merano alla doppia cifra di svantaggio, la tripla di Pierich allo scadere del periodo sancisce il punteggio sul 51-36. Gli ultimi 10 minuti di gioco passano senza particolari sussulti col risultato già sancito, fino al 66-50 in favore della Tecnoedil Trento, che vincendo passa il turno arrivando in semifinale. Nelle fila trentine, in doppia cifra Nicolini con 15 punti, bene Caldonazzi a quota 13. Sartori e Pierich entrambe a quota 9. Fra le meranesi, Zangari a segno con 12 punti, Hasa con 10, Ruocco e Di Blasi a quota 8 a testa.

Termina qui il bel campionato della neopromossa Charly Merano di coach Corinaldesi, capace di conquistarsi un posto al sole davanti a tante formazioni venete più quotate ed esperte.