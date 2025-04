Parte malissimo il Basket Rosa Bolzano

Partenza con il piede sbagliato per il Basket Rosa Bolzano, che perde in casa in gara 1 dei playout per mano del Noventa Padova, uscendo sconfitto con il punteggio di 52-57, che vede costrette le ragazze di coach Roubal a dover tentare a tutti i costi il colpo di mano in esterna al prossimo game.

L'inizio è buono per le bolzanine, avanti di 14-11 al termine del primo parziale. Nel Q2 il leggero predominio bolzanino viene messo in discussione, le due formazioni arrivano a metà partita con il punteggio di 20-21. La pausa lunga porta buoni consigli dalla panchina bolzanina, infatti le ragazze di Roubal tornano a guadagnare terreno, 36-32 al suono della penultima sirena. Decisivo e nefasto per la squadra di Bolzano l’ultimo quarto, ospiti più fresche e capaci di riacciuffare le avversarie, riuscendo a chiudere mettendo il naso avanti, dopo aver dominato il parquet negli ultimi dieci minuti di gioco. Consola poco sapere che Del Balzo Guaye va a segno con 25 punti e in doppia cifra ci va anche Dodi, quota 12 per lei. In gara 2, bolzanine costrette a vincere nel padovano per non incappare nella retrocessione diretta.

Gara 2

PALL. NOVENTA PD - BASKET ROSA BOLZANO

Domenica 04/05/2025 ore 18.30

Palestra Comunale - Via XXV Aprile, 2 - NOVENTA PADOVANA

Eventuale gara 3

BASKET ROSA BOLZANO - PALL. NOVENTA PD

Mercoledì 07/05/2025 ore 20.45

PALAZZETTO DELLO SPORT PALARESIA - Via Resia 39/A - BOLZANO