Va alle ragazze della Tecnoedil il primo derby

E' la Tecnoedil Trento di coach Omar Pedrotti ad imporsi in gara 1 dei quarti di finale di playoff, trentine che vincono il derby regionale contro il Charly Merano di coach Corinaldesi.

Prima frazione di gioco in cui le padrone di casa partono subito forte attaccando il canestro con continuità e riuscendo a mettere a referto ben 29 punti e subendone soltanto 14, importante il contributo della tripla e il successivo canestro di Aquilini, il bel missile lanciato della meranese Ruocco serve solo a consolare. Nel secondo periodo Merano rialza la testa con delle buone difese corali che mettono in difficoltà le trentine accorciando il gap fino al 39-27 di metà partita, pesano le due triple di capitan Ruocco nel bilancio del parziale.

Nella terza frazione le padrone di casa chiudono la gara, trascinate da Polesel, autrice di una tripla e due canestri in successione, riescono ad allungare nuovamente e a dare lo strappo alla partita chiudendo la frazione sul 60-35. Gli ultimi 10 minuti di gioco sono una formalità, formazioni in perfetto equilibrio e la gara si chiude sul punteggio finale di 68-43. Soddisfazioni a livello personale per le trentine, che vedono in Polesel la prima marcatrice, con 18 punti. Seguono Sartori e Aquilini entrambe con 12 e Nicolini a quota 11. Nel Charly, un trio a pari punti, ma che non passa la doppia cifra, Pistore, Ruocco e Hasa, tutte e tre con 8 punti a testa. Servirà più di una bella partita alle meranesi per giungere almeno a giocarsi gara 3 se non vogliono terminare la stagione già con domenica sera.

Gara 2:

Charly Merano - Tecnoedil Trento

Domenica 04/05/2025 ore 18.00, Palestra Segantini, Merano

Eventuale Gara 3:

Tecnoedil Trento – Charly Merano

Martedì 06/05/2025 ore 20.30, Palestra Navarini, via filari longhi, Trento