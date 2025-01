Palla amara

Come in una soap opera turca che si rispetti, i colpi di scena non mancano in ogni puntata dell’ormai noto “affaire” Valsugana Basket. La formazione di Pergine non si presenta alla trasferta in quel di Padova.

La squadra veneta del Guerriero Padova, a circa un’ora dall’inizio del match, tramite i propri canali social, annuncia che il Valsugana ha comunicato l’impossibilità di presentarsi a Padova per disputare la decima giornata del girone di ritorno. La causa, sarebbe dovuta al numero insufficiente di giocatori per poter svolgere il match. Tutto questo avviene il giorno dopo la scadenza da onorare tramite il pagamento bimestrale delle tasse di partecipazione alla serie B Interregionale.