Diaspora infinita, il Valsugana perde anche Bandiera

Prosegue la diaspora in casa Valsugana, dopo il capitano Scanzi, il lituano Zilius e coach Giubertoni, ora è la volta del giovane promettente Leonardo Bandiera, che nella giornata di oggi ha dato l’addio alla formazione trentina.

Il giovane promettente Leonardo Bandiera, 21 anni trevigiano, ala piccola proveniente dalla serie C dove giocava con il Vigor Conegliano, 319 punti la scorsa stagione, una media di 10.6, quest’anno con il Valsugana 60 punti con 17 presenze, un best di 13, ha ricevuto il semaforo verde per lo svincolo per poter lasciare la squadra dove si era accasato da qualche mese. Da indiscrezioni, pare che il ruolo del padre e qualche suo post sui social media, velocemente cancellati non dallo stesso autore, abbiano contribuito ad accelerare il divorzio consensuale. L’”affaire Valsugana” prosegue, in meno di una settimana sono due i giocatori ad aver lasciato la formazione e i guai non paiono essere terminati, sia sul campo che fuori.