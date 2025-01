Paure e altri guai per il Valsugana

I guai, ma soprattutto le paure, non smettono in casa Valsugana. Se i problemi di immagine e soprattutto finanziari, sono diventati l’epicentro di tutti i discorsi sul basket regionale di questa settimana, il campo non riserva di certo belle notizie.

Oltre alla più che prevedibile sconfitta casalinga del sabato sera patita contro la capolista Pordenone, arrivano brutte notizie anche dagli altri campi, notizie che penalizzerebbero l’eventuale proseguo di stagione del Valsugana, fra l’altro in attesa di conoscere il nome del nuovo coach, dopo l’uscita di scena di Giubertoni. Le dirette concorrenti Oderzo e Jesolo, hanno vinto in entrambe le proprie sfide. Oderzo ha regolato in casa la Dinamica Gorizia, mentre Jesolo ha vinto di misura contro il Guerriero Padova, prossima avversaria proprio del Valsugana nel turno infrasettimanale. Vero è che Jesolo ha davanti a se due turni complicati ed è in svantaggio nello scontro diretto con il Valsugana stesso, ma farà di tutto per vincere almeno una delle due partite a disposizione. Oderzo ha delle chance in più. Per il Valsugana, finire tra le prime sei classificate, vorrebbe comunque dire salvezza assicurata, andare ai playout nelle condizioni attuali, non sarebbe di certo una cosa facile da affrontare, ammesso e non concesso che trovi le risorse per proseguire la stagione agonistica.

La classifica