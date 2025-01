Inevitabilmente arriva la sconfitta del Valsugana

"Non dire Gatto se non l’hai nel sacco”, come recita uno dei proverbi popolari più noti, come era prevedibile nella nona giornata di ritorno, il Valsugana al centro della bufera mediatica in questa settimana, esce sconfitto dal campo con il punteggio di 62-76 per mano del Sistema Basket Pordenone. Ultimo match per coach Giubertoni che in autunno aveva annunciato che la squadra era da playoff, lasciando la panchina nel momento più delicato, con la squadra in disarmo e al centro di voci che ne mettono in discussione il futuro.

Valsugana che schiera da subito in campo Bedini, Ippedico, Coltro, Pisoni, e Czumbel. L’inizio è dei migliori per i trentini, subito 2-0 grazie a Bedini, seguito poco dopo per il raddoppio di Czumbel. Al successivo canestro dei friulani risponde Pisoni, firmando il 6-2. Ospiti che raggiungono il pareggio prima del nuovo canestro di Pisoni per il momentaneo vantaggio dell’8-6. Tripla di Cassese per il sorpasso, poi Bedini prova a ridurre lo svantaggio. Coltro fa lo stesso ma il primo parziale va in archivio sul 12-17.

Q2 che inizia con un nuovo vantaggio dei friulani in fuga sino al 12-23. Due liberi di Coltro interrompono il digiuno, poi Iobsraibizer infila la tripla del momentaneo 17-27. Altra tripla di Coltro per ridurre il gap, poi due liberi di Iobstraibizer per riaprire la partita. Rispondono gli ospiti, ma c'è Czumbel che di precisione riporta i suoi a -7, poi con un libero riduce ulteriormente. Tripla di Pellizzari per mettere in soggezione gli ospiti, che però si riprendono presto con il 28-33. Coltro a segno per rimanere in scia, seguito da Bedini, buon momento per gli atleti in maglia verde e si va alla pausa lunga sul 32-34, buon parziale per i trentini che recuperano 3 lunghezze.

Terzo parziale aperto dagli ospiti, ai quali risponde Bedini. Ad un missile friulano risponde l’onnipresente Pisoni, 37-39.

Breve fuga ospite alla quale prova a rimediare Papa, momentaneo 39-45, ma gli ospiti ripartono bene, volano indisturbati fino a quota 53, quando arrivano le tripla di Coltro e Bandiera. Ippedico chiude la terza frazione, 47-54, gli ospiti guadagnano 5 punti di vantaggio.

Le danze del quarto parziale sono aperte dal friulano Barnaba e poi da Cerchiato, subito 47-60. C’è Bedini che ricuce lo strappo, come poi farà più tardi con il 51-62. Due triple avversarie mettono in discussone tutto, poi toccando quota 70, gli ospiti costringono al timeout i trentini sul 52-70.Quando va a segno Pisoni gli ospiti hanno guadagnato ulteriore terreno, 54-73. Ci prova Bedini, 58-73 ma mancano soltanto 3 minuti e 10 secondi. Coltro arriva in soccorso, poi reazione avversaria. Chiude Bedini, ma i buoi sono già scappati dalla stalla, definitivo 62-76, con ultima frazione giocata decisamente meglio dagli ospiti.

Partita ben controllata da Pordenone, in vantaggio per circa 35 minuti, con un massimo vantaggio di 21 punti. Valsugana più precisa nei tiri liberi, 58% contro il 45% avversario. Ospiti che prevalgono sui tiri da 3, con un 38%, il doppio dei trentini. In una serata nella quale era difficile chiedere di più, Bedini a segno con 19 punti, peccato quello 0 su 6 dai tre punti. Anche Coltro in doppia cifra con 14, prezioso il lavoro di Pisoni, 9 punti e ben 10 rimbalzi.

Situazione in classifica che rischia di diventare complicata, come se non ci fossero già problemi in casa Valsugana. Se i playoff parevano ormai cosa fatta, ora si rischia di andare ai playout e con l’aria che tira in questo momento, non è di certo una cosa semplice da affrontare. Se all’andata al termine della stessa giornata la formazione di Pergine aveva collezionato ben 7 vittorie in nove giornate, al ritorno le partite vinte sono soltanto 3 e le dirette avversarie sono cresciute. A due giornate dal termine la faccenda si fa delicata, decisivo il prossimo turno con il Petrarca Padova, per poi chiudere contro la capolista, sperando negli altrui passi falsi, oltre ad un pò di serenità in ambito societario.