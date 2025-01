Orsi alle corde e l’Alto Adige va in fuga

Prima di ritorno dove spicca il successo della capolista Alto Adige-Sudtirol ai danni della diretta inseguitrice. Se prima non c'erano dubbi, ora vi è la certezza sul monopolio della squadra di capitan Barbolini. Risultati che sono la fotocopia di quelli visti all'andata pur con differenze nei distacchi.

Bella quanto importante affermazione del Maia Merano sul campo del US Primiero, dove la formazione di capitan Zampedri si impone con il punteggio di 50-69 contro la diretta concorrente in classifica. Partono avanti gli uomini in maglia bianco-rossa, avanti di 12-18 al termine del primo parziale. Più equilibrato il Q2, con Pradel e Dal Cortivo particolarmente efficaci in attacco, meranesi che la spuntano ugualmente e vanno alla pausa lunga sul punteggio di 27-35. Divario che si fa costante anche nella seconda parte del match, ai 30’ di gioco il tabellone indica il punteggio di 39-51. Costante che prosegue anche nell’ultimo quarto, sino al termine del match. Fra i padroni di casa, bene Pradel a quota 19, seguito da Dal Cortivo con 16. Nelle fila meranesi, ottima prova di Tirello a quota 23 e a seguire Brunoro con 16.

E chi li ferma più i Macaco’s Arcobaleno di coach Pizzinini, giunti alla sesta vittoria di seguito e che vincono in scioltezza contro la matricola Acies Vigolana, imponendo ritmo e gioco, 43-77 dopo un match gestito al meglio. Ottima partenza per gli uomini in maglia nero-rosa mimetica, primo parziale in archivio sul punteggio di 6-17, il solito Passerini sempre attento in area e anche molto efficace. Se i Macaco’s erano partiti bene, nel Q2 fanno ancora meglio, allungando contro gli avversari, il divario si fa importante, 14-41 a metà partita. Ritmo e valori in campo che rimangono immutati anche nella terza frazione di gioco, 27-62 al suono della penultima sirena. Ultimo quarto dove gli ospiti tendono a rilassarsi, permettendo anche un seppur breve rientro in partita degli “alpaca”, ma è solo un fugace momento che non inficia di certo lo strapotere dei Macaco’s. Fra i padroni di casa, in doppia cifra soltanto Zara a quota 12. Nelle fila ospiti, Osello migliore in campo, quota 19 per lui, a seguire Passerini a quota 14, oltre il risultato quasi scontato, fa quasi più notizia il suo essere arrivato secondo fra i suoi nella graduatoria punti del match.

L’Alto Adige-Sudtirol uccide il campionato in largo anticipo, vincendo contro la diretta inseguitrice Blue Bear Birrazzano con il punteggio di 56-49, rimanendo l’unica formazione senior imbattuta della regione, con ben 6 punti di vantaggio sulla seconda. Ritmo blando da ambo i lati nel primo parziale, che termina sul 12-10. Decisivo il Q2, la squadra di capitan Barbolini prende in mano la situazione, andando negli spogliatoi per la pausa lunga sul punteggio di 27-19, con squadra capitanata da Cesconi, in difficoltà contro la difesa avversaria. La ripresa però vede gli “orsi blu” farsi più pericolosi, i 10 punti di Marzaro e la tripla di Orellana fanno male alla capolista, al suono della penultima sirena siamo sul 45-40, tutto può ancora succedere. Le energie spese da entrambe nel Q3 pesano sulle gambe, il ritmo si fa ben più rallentato e così i padroni di casa bolzanini, si prendono il lusso praticamente di chiudere il dossier su chi vincerà la regular season, ipotecando con largo anticipo posto con vista playoff, ma al tempo stesso leadership finale della classifica. In maglia verde a tinta unita vanno a segno Cestaro con 16 punti, seguito da Antonelli e Moretti entrambe a quota 11. Fra gli “orsi”, unico in doppia cifra Marzaro, per lui 16 timbrature.

Non molla il Val di Cavedine di coach Odorizzi, vincente anche al ritorno contro la Virtus Altogarda, espugnando il Pala Impera di Riva, nonostante i progressi fatti dalla squadra di Ziggiotto rispetto al match dell’andata. Imperioso e prepotente l’inizio del Val di Cavedine, subito avanti di 10-22 dopo i primi 10 minuti di gioco. Timida, ma comunque in qualche maniera efficace, la reazione dei padroni di casa, l’orgoglio da “vecchie glorie” non è cosa da poco e alla pausa lunga il punteggio si ferma sul 21-30. Q3 che però vede gli ospiti riprendere in mano la partita, capaci di allungare per non dover rischiare una seppur possibile rimonta, 33-50 al suono della penultima sirena. Ultima frazione di gioco giocata d’orgoglio da parte di padroni di casa e ospiti costretti a reggere l’urto e a migliorare le percentuali offensive per non farsi erodere il prezioso vantaggio, partita che si chiude sul punteggio di 56-66 che premia la progettualità di questa stagione del Val di Cavedine, formazione cresciuta molto rispetto alla scorsa stagione e che si porta a casa la terza vittoria di seguito. Detoni con 19 punti e a seguire Vicari con 12 i più prolifici in casa Virtus. Nel Val di Cavedine, in luce Pederzolli con 15, Mattedi a quota 11 e Forti con 10.

Not in My House di coach Caldara che si complicano la vita in classifica, facendosi battere dall’Europa Bolzano di Pavani, con Maia Merano che raggiunge in classifica i “gufi” e il Val di Fiemme che deve giocare contro l’ultima della classe, ne conseguono quotazioni in ribasso nel borsino playoff. Bolzanini che conducono il ballo, 11-14 dopo la prima frazione di gioco. Prosegue, lento ma inesorabile il divario fra le due formazioni, 20-26 a metà partita. Rientro in campo equilibrato, con bolzanini non più in grado di guidare le danze e padroni di casa che non perdono più terreno, 36-43 al termine del terzo parziale. Q4 che vede un timido rientro dei “gufi”, ma i “vichinghi” reggono bene e non si fanno agguantare, chiudendo sul definitivo 53-58, che complica un po' i piani della formazione di Trento, che si vedrà costretta a guardarsi dalla Virtus ma anche dall'Aces Vigolana, oltre che dal Val di Fiemme. Fra i “gufi”, in doppia cifra solo Orempuller con 12 punti, mentre fra i bolzanini spicca la prova del “solito” Porfido, 23 punti, bel gioco ed esperienza che sprizza da tutti i pori.

La classifica