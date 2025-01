Trasferta delicata, Valsugana ad un bivio

Ottava di ritorno particolarmente delicata per il Valsugana, che va in trasferta sul difficile campo della Virtus Padova.

La squadra di coach Giubertoni deve affrontare una concorrente ostica, quella Virtus Padova sconfitta all'andata con il punteggio di 83-77. Padovani che vengono da due sconfitte di seguito, costretti attualmente al sesto posto e che in caso di vittoria possono agganciare e anche superare il Valsugana stesso, attualmente quarto in classifica. Entrambe poi, dovranno anche stare attente ad eventuali ritorni di fiamma di Oderzo e Jesolo, ma anche San Bonificio è ancora in corsa per un posto playoff. Scontro così delicato che se il Valsugana vincesse a Padova e in contemporanea Oderzo cadesse a San Bonifacio, i trentini potrebbero dirsi qualificati alla seconda fase e anche automaticamente salvi. Per contro, in caso di sconfitta a Padova e di vittoria di Oderzo a San Bonifacio, le cose si complicherebbero, specie se Jesolo vincesse a Pordenone, a quel punto tutte le soluzioni si potrebbero prospettare, sia passaggio di turno, che caduta nella parte bassa della classifica. Le notizie di spogliatoio migliorano, dovrebbe rientrare in campo Zilius, Bedini ancora fermo ai box, ma si sta allenando, quindi il rientro è ormai in vista.

Domenica, 19 gennaio 2025 ore 18:00

PALL.VIRTUS PADOVA (10-8) - G.G. VALSUGANA (11-7)

La classifica