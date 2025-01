Settima giornata del girone di ritorno, con il Valsugana che torna a giocare in casa per la prima volta nel 2025.

Dopo la pausa natalizia e la sofferta trasferta dello scorso week end, il Valsugana di coach Giubertoni, giocherà nuovamente sul proprio campo di Civezzano. Nell'attesa di capire se il lituano Zilius rientrerà finalmente dall'infortunio, a far visita alla squadra di Pergine, sarà la Dinamo Gorizia, all'andata sconfitta per 58-62 dai trentini, dopo un match bello ed equilibrato. I goriziani inseguono la zona playoff, sono dietro di 4 punti, ovvio che ambiranno a mettere in difficoltà il Valsugana, che deve invece vincere per forza se vuole confermare la buona posizione in classifica e non farsi raggiungere dalle inseguitrici, facendo molta attenzione a Oderzo, che potrebbe tentare il colpaccio e rientrare nella lista delle prime sei.

Sabato, 11 gennaio 2025 ore 19:00

G.G. VALSUGANA (9-7) - DINAMO GORIZIA (7-10)

