La Dolomiti Energia Trentino a Tortona per sfatare un tabù

La Dolomiti Energia Trentino, attuale capolista della LBA, vuole proseguire il suo cammino positivo dopo la splendida vittoria ottenuta domenica scorsa alla "Il T Quotidiano Arena" contro la Virtus Segafredo Bologna. Ora l'Aquila si prepara ad affrontare Tortona per chiudere il 2024 in bellezza, in un palazzetto storicamente ostico, dove i trentini non hanno mai vinto.

Dopo un inizio di stagione frenetico, i ragazzi di coach Paolo Galbiati hanno beneficiato di un paio di giorni di riposo prima di riprendere gli allenamenti con grande intensità in vista della sfida contro i piemontesi. Per provare a sfatare il tabù del PalaFerraris di Casale Monferrato, sede temporanea del Derthona, Trento dovrà mettere in campo una prestazione di altissima attenzione difensiva, limitando le bocche da fuoco della Bertram, e mantenere il proprio eccellente trend offensivo. L'Aquila, infatti, vanta il secondo miglior attacco della LBA con 91.8 punti di media a partita, sostenuto anche da un'ottima percentuale da tre punti (41.9%). Un altro aspetto chiave sarà il controllo dei rimbalzi, dove la Dolomiti Energia Trentino si distingue come seconda forza del campionato con 40.2 rimbalzi di media.

Gli avversari

Il Derthona Basket Tortona occupa il sesto posto in classifica, a pari merito con Milano e Trieste, grazie alle sette vittorie conquistate contro Milano, Trapani, Venezia, Cremona, Pistoia, Sassari e Varese. La squadra di coach Walter De Raffaele si affida a una cabina di regia di grande talento, guidata da Tommy Kuhse, ex compagno di squadra di Jordan Ford ai Saint Mary's Gaels (Division I NCAA) dal 2016 al 2020. Kuhse sta vivendo una stagione straordinaria in Piemonte, viaggiando a 13.6 punti di media con eccellenti percentuali dal campo (50% da due e 46.9% da tre), accompagnati da 4.6 assist a partita, che sottolineano la sua capacità di creare gioco e il suo ruolo fondamentale nello scacchiere di De Raffaele. Tortona può inoltre contare sulla vena realizzativa di Christian Vital (14.5 punti di media), sulla fisicità di Gorham e sull'esperienza di Kyle Weems, ex Virtus Bologna. A completare il reparto stranieri c'è il lungo francese Ismaël Kamagate, in prestito dall'Olimpia Milano, che rappresenta una costante minaccia sia in attacco che in difesa. Classe 2001, Kamagate sta registrando 10.2 punti e 7 rimbalzi di media a partita. Il reparto italiani è caratterizzato da una notevole pericolosità dall'arco dei 6.75, grazie a giocatori come Baldasso, Denegri, Strautins e Severini. Sotto canestro, la squadra si avvale di Andrea Zerini e dell'ex di giornata Paul Biligha, che con la maglia di Trento ha disputato 53 partite tra LBA, EuroCup, Playoff e Coppa Italia. Tortona è una delle squadre si passa di più la palla della competizione, con 18.3 assist di media che valgono il terzo posto in questa speciale classifica. Inoltre, è la miglior squadra a rimbalzo offensivo della LBA (13.4 a partita), la terza che concede meno rimbalzi offensivi agli avversari e la quarta per stoppate realizzate (2.8 a partita).

