Il punto sul campionato femminile

Con la pausa natalizia arriva il momento di fare un bilancio del campionato che vede impegnate tre formazioni regionali, due delle quali stanno ben figurando e con chance importanti in vista del termine della stagione.

La Tecnoedil Trento è la formazione femminile regionale messa meglio in classifica, pari punti con le meranesi del Charly, ma vincenti nello scontro diretto e quindi meglio posizionate in classifica. La squadra di coach Omar Pedrotti, coadiuvato dal vice Massimo Vinciguerra, si sta ben comportando, sette vittorie e cinque sconfitte, otto punti in più delle formazione che occupa la decima posizione, quindi al momento i playoff sarebbero garantiti. Fa un pò riflettere la debacle patita contro la Pallacanestro Camin, penultima in classifica, invece la sconfitta di una sola lunghezza patita contro la prima in classifica, mostra tutte le potenzialità di una squadra ben orchestrata e dal potenziale a volte inespresso. Nell’organico ci sono giocatrici storiche di questa formazione, Aquilini, Polesel e Caldonazzi su tutte, ma l’innesto nella scorsa stagione di Arianna Nicolini e il più recente di Nathalie Saumer, hanno dato maggiore struttura e vivacità nel gioco. Forse a volte manca un po’ di coraggio ulteriore nel chiudere certi match, ma la strada imboccata è buona, lo staff capace e la via non è impossibile da percorrere, terzo o quarto posto sono alla portata delle ragazze in maglia bianca.

Il Charly Merano di coach Corinaldesi, attualmente in sesta posizione, pari punti della Tecnoedil Trento, ma dietro le trentine per via dello sconto diretto, ha conseguito ben 7 vittorie contro le 5 sconfitte patite. Le meranesi, guidate in campo dal capitano Ilaria Ruocco, punti e carisma al servizio delle compagne, contro le dirette avversarie hanno sempre ben figurato, forse qualche sbavatura contro Alpo e Valtellina, formazioni che in classifica seguono le meranesi. Il percorso delle ragazze in maglia arancione non è da sottovalutare, provenienti dalla serie inferiore, da neo promosse stanno ben figurando, anche se sono alcuni punti sotto le “colleghe” di promozione del Leobasket Lonigo, che però hanno sicuramente più capacità nel reclutare forze nuove nella bassa veronese e vicentina. Al momento la situazione è buona, servono ancora alcune vittorie, specie contro le dirette concorrenti, per assicurasti un posto in vista dei playoff.

Il Basket Rosa Bolzano, retrocesso dalla serie B, guidato da coach Claudio De Marco, è la formazione regionale che ha più difficoltà in questa stagione. La delusione della retrocessione, ma sopratutto l’uscita di forti protagoniste, ha indebolito il roster della storica squadra bolzanina, alla presa con un campionato impegnativo. Tre vittorie e otto sconfitte nel ruolino di marcia delle bolzanine, successi conseguiti contro dirette avversarie. Al momento, visto il sovraffollamento dall’ottava posizione in giù, la situazione è assai mobile, basterebbero un paio di successi negli scontri diretti per guadagnare il tanto agognato nono posto, che vorrebbe dire playoff assicurati e ovviamente anche la salvezza. Per contro, con una classifica così corta, anche la quattordicesima posizione, che vorrebbe dire retrocessione nel campionato di Promozione, non è poi così lontano e va evitato al più presto, trovando punti salvifici contro le dirette concorrenti.

La classifica