Tecnoedil Trento vincente nel quarto turno

Quarto turno dopo il giro di boa che vede nuovamente Trento tornare alla vittoria, mentre il Charly Merano si fa sorprendere da una diretta concorrente. Poco o nulla da fare per il Bolzano contro la capolista.

Nulla da fare per il Basket Rosa Bolzano, che in casa deve cedere il passo alla capolista Famila Schio, con le venete che si impongono con il punteggio di 40-67. Partenza aggressiva quella delle ospiti, subito avanti e con un bel vantaggio, 8-20 al termine dei primi 10’ di gioco. Ospiti che premono sull’acceleratore anche nel Q2, ma le bolzanine provano a non farsi scappare la situazione di mano, 19-38 a metà partita, allungo di ulteriori 7 lunghezze per le venete. La pausa lunga porta idee ed energie ritrovate le ragazze di coach Roubal, infatti se la giocano finalmente alla pari con le avversarie, che comunque guadagnano il fatto che le lancette hanno percorso un quarto del match, 31-50 al suono della penultima sirena. Ultima frazione di gioco, con le ospiti che riprendono il ritmo del secondo parziale, andando a chiudere la partita, con il definitivo 40-67. Due le giocatrici bolzanine in doppia cifra, Del Balzo Guaye con 13 punti e Dodi a quota 12.

Ritorna alla vittoria la Tecnoedil Trento di coach Omar Pedrotti, che dopo 3 sconfitte trova il successo in terra veneta contro il Centro Alpo con il punteggio di 48-58. Nella prima frazione di gioco, dopo una fase iniziale di studio tra le due squadre, è la squadra di casa ad avere la meglio sulle trentine con il punteggio di 11-10, frutto di buoni canestri e difesa di squadra che manda in confusione l’attacco del Belvedere. La seconda frazione prosegue sulla falsariga della prima, la zona di Trento mette in difficoltà Alpo che comunque è brava a ricucire il gap a fine periodo fino al 23-25 per la Tecnoedil al suono della seconda sirena. Il rientro dagli spogliatoi è favorevole alle trentine che sembrano scendere in campo con tutt’altra verve rispetto ai primi 20 minuti di gioco: iniziano a trovare il canestro con continuità e serrano bene le maglie in difesa andando a toccare il +10. Nella seconda metà del terzo periodo però è la squadra di casa a prendere in mano il pallino del gioco, ricucendo lo svantaggio e portandosi a -1 a fine terzo periodo sul punteggio di 39-40. Nell’ultima frazione Trento entra in campo nuovamente con la determinazione giusta e riesce a tenerla fino alla fine della partita, tenendo le padrone di casa a 9 punti e riuscendo a metterne a segno 18, chiudendo il match sul 48-58 in favore della Tecnoedil. Tre le trentine in doppi cifra, Nicolini con 14 punti, seguita da Aquilini e Sartori, entrambe a quota 11.

Scivolone furi dalle mura amiche per il Charly Merano di Corinaldesi, che sul campo della inseguitrice Cittadella, perde per 46-44. Parton bene le padrone di casa, avanti di 11-8 dopo il primo parziale. Risposta efficiente delle meranesi nel Q2, la risposta mette in difficoltà le venete, Travaglia particolarmente efficace nel quarto, autrice di metà dei punti messi a segno e nel mezzo della partita il punteggio è di 20-22. La pausa lunga negli spogliatoi fa bene alle padrone di casa, capaci di imprimere un ritmo elevato, le meranesi cadono nella trappola e vanno sotto, 37-31 dopo la mezz’ora di gioco. Ultima frazione che vede la buona volontà delle ragazze in maglia arancione, capaci di recuperare terreno, ma non abbastanza per portarsi a casa l’intera posta in palio. Lodevole l’impegno della capitana Ruocco, tre triple finali, ma non bastano per chiudere la partita come avrebbe voluto lei e le sue compagne. Nelle fila del Charly, Ruocco la migliore in campo, autrice di ben 15 punti, grazie anche a 4 triple. In luce anche Travaglia, per lei 14 punti. Partita che si poteva vincere, anche se la sconfitta non compromette il buon percorso dalla neopromossa Charly.

