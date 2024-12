Il punto sulla DR1

Il campionato, giunto alla pausa natalizia, vede interessate ben quattro formazioni regionali. Se il Rovereto è in corsa per i primi tre posti in classifica, Virtus Altogarda e Civezzano, hanno come target un posto al sole. Europa Bolzano che rischia la retrocessione diretta.

Posizione particolarmente interessante il classifica quella della Tecnisan Rovereto guidata da coach Fumagalli. Secondo posto in coabitazione con Creazzo, ma avendo perso nello scontro diretto, ad oggi vorrebbe dire terza posizione. Nove vittorie e due sole sconfitte in questa stagione, contro le due prime della classe, Arzignano-Valchiampo e appunto Creazzo, in entrambe i casi fuori dalle mura amiche, ciò vuol dire che nel girone di ritorno potrà tentare il colpaccio. La formazione pare essersi rafforzata rispetto alla scorsa stagione, gli innesti di Dorigotti, Almami Sylla e Brancaccio hanno fatto il resto. Quarto attacco del girone, 68.8 punti partita, ma la difesa è invece la migliore, soltanto 63.1 punti subiti a partita. Se migliorasse la media offensiva, la formazione roveretana potrebbe divenire una macchina da guerra con una difesa così impostata. Squadra dotata di carattere, capace di vincere anche partita dove pare tutto andare male, ne è la riprova l’ultima giornata contro lo Sportschool Dueville, partita vinta all’ultimo per un solo punto. Oltre a tenere d’occhio le due formazioni venete che ha davanti in classifica, dovrà guardarsi bene dal possibile rientro dell’XXL Pescantina ed evitare magari un possibile accoppiamento playoff contro la Virtus Altogarda.

La Virtus Altogarda attualmente naviga in quinta posizione, con 6 vittorie e cinque sconfitte, ma davanti a sé la quarta posizione, occupata dall’XXL Pescantina, è a 4 punti di distanza, cosa non facilissima da raggiungere nell’immediato. La formazione di coach Betta possiede il quinto reparto offensivo, 76.5 punti di media, mentre la difesa è un pò più debole, ottavo posto con 71.8. La squadra rispetto alla scora stagione si è rafforzata, l’innesto di Margoni e Spinelli ha fatto bene, Samb è particolarmente in forma, Potrich ha un potenziale inespresso notevole e avere a disposizione le triple di Molo a chiamata dalla panchina non è una cosa da poco, si è visto nell’ultimo match. Campionato partito in salita, con due sconfitte, Rovereto e Arzignano, forse l’unica sbavatura vera, la sconfitta patita contro lo Sportschool di Dueville, sarebbe stato meglio evitarla. La nona in classifica è 4 punti indietro, bisognerebbe evitare passi falsi per un possibile rientro di Dueville e di Legnago, entrambe puntano ad un posto al sole in vista dei playoff.

Il Civezzano di coach Fels ricopre al momento la delicata situazione in classifica dell’ottavo posto, ultimo utile per i playoff. Cinque vittorie e sei sconfitte, reparto offensivo con 67.6 punti a partita e 69.5 in difesa. Il calendario favorevole lanciò all’inizio le ambizioni della neopromossa Civezzano, tre partite agevoli hanno aiutato di certo. La partita più delicata forse la prossima, in casa del lanciato XXL Pescantina, quarta in classifica e che vuole inseguire i roveratani in tutti i costi o comunque ritagliarsi un ruolo da protagonista con un posto al sole importante in regular season. Squadra che viene dalla DR2 dove dominò nella seconda parte del campionato, ma con innesti importanti provenienti dalla diaspora del retrocesso Gardolo, Mokoi e Bisesti sono i due marcatori più prolifici, Bianchi si è ben inserito nella nuova formazione. Preziosa l’ultima vittoria, ai danni del Creazzo, ma il Civezzano dovrà guardarsi bene dal Legnago e dal Dueville, la prima dovrà affrontarla in trasferta nel ritorno, sarà forse la sfida chiave della stagione.

Situazione ben diversa per l’Europa Bolzano, ultima in classifica e con ancora la bocca asciutta, viste le zero vittorie incamerate. Un desolante 0-11 iniziale ad una giornata dal giro di boa, questa la triste situazione della formazione allenata da coach Santangelo. Media punti offensiva di 54.5 a partita, contro gli 84.3 subiti, peggior attacco e peggior difesa del girone, vuol dire partire con un gap di quasi 30 punti a partita. In nessuna partita sin qui giocata i bolzanini sono mai andati vicini alla vittoria, il gap minore con lo Sportschool Dueville, -17, mentre contro il non irresistibile Buster Verona e contro Rovereto, un pesante cappotto di -47 in entrambe i casi. Oltre a questo, siamo davanti alla peggior situazione fra tutti i tre gironi della DR1 del veneto, tutte le formazioni tranne l’Europa Bolzano, hanno assaporato almeno una vittoria nella stagione 24/25 e nessuna squadra ha una media offensiva sotto i 60 punti partita. L’attacco non particolarmente efficace, 8 punti partita in meno rispetto al penultimo reparto offensivo (Sportschool Dueville) e 5.3 punti subiti a partita in più rispetto alla Virtus Isola della Scala, fanno dell’Europa Bolzano, la squadra più a rischio del girone, sarà dura uscire dall’ultimo posto in classifica, cosa che vorrebbe dire retrocessione diretta. Ad aggravare la situazione, c’è il fatto che le sue due dirette concorrenti, Buster Verona e Isola della Scala, hanno già vinto in 3 partite, quindi non sono così in crisi come possono sembrare.

La classifica