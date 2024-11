Rovereto prevale sul Civezzano, notte fonda a Bolzano

La sfida fra formazioni provinciali va ai roveretani, capaci di un ottima rimonta ai danni del Civezzano. Notte fonda per l’Europa Bolzano, ultimi in classifica in solitaria, surclassata dalla Virtus Isola della Scala.

Brutta sconfitta per l’Europa Bolzano, che sul parquet di casa subisce una severa lezione impartita dalla non fortissima Virtus Isola della Scala, 54-81 maturato nella seconda parte del match. Partono in vantaggio i “vichinghi” di coach Santangelo, grazie al canestro di Lukanovic, ma ben presto gli ospiti si portano sul 2-7. Tripla di Lukanovic e canestro di Carbonetti per il momentaneo pareggio. Nuovo pareggio raggiunto e avversari superati con i due liberi ben piazzati da Facchini a 4’ dal termine del primo parziale. Nuova fuga in avanti degli ospiti che vanno sul + 7, prima del recupero firmato Facchini sul finale e primo parziale in archivio sul promettente 17-18. Q2 che si apre con il pareggio dalla lunetta di Fragiacomo e il vantaggio firmato Peverotto, 20-18. A circa metà del secondo parziale una tripla di Facchini porta avanti i bolzanini, 24-22, padroni di casa che reggono bene. A 4’17” dalla sirena di metà partita, il canestro di Peverotto segna il massimo vantaggio per i padroni di casa, 33-30. Arriva il sorpasso avversario e a termine del parziale il punteggio è di 37-42. Dopo la pausa lunga, in meno di un minuto i veneti scappano sul 37-48. Bolzanini fermi al palo sino al canestro di Carbonetti a 5’10” dalla sirena, ma intanto gli ospiti sono scappati, 39-53. Attacco bolzanino evidentemente in crisi, i seguenti punti arrivano per mano di Fragiacomo dalla lunetta, ma nel frattempo la Virtus non è rimasta a guardare, 42-62. Il Q3 va in archivio con il preoccupante 42-64, con i padroni di casa in evidente difficoltà in questo quarto, senza che gli avversari abbiano nel frattempo giocato un parziale sopra la media. Anche nell’ultimo parziale prosegue la fuga degli ospiti e il digiuno bolzanino, tanto che il primo punto arriva a 5’12” dal termine su libero di Durante, ma gli ospiti non sono rimasti con le mani in mano nel frattempo, 43-73. Peverotto con una tripla e Kasseroler da 2 provano a salvare il salvabile, 48-73 a poco più di 4 minuti dal termine. Nuova fuga veneta sino ai due liberi di Kasseroler, 50-79. Ininfluente colpo di coda finale di Carbonetti con 4 punti di seguito in meno di 20”, prima del definitivo ed inequivocabile 54-81. Nella sconfitta, in doppia cifra ci vanno soltanto Carbonetti con 13 punti e Peverotto con 10. Serata da dimenticare, al di là del punteggio negativo, i bolzanini rimangono da soli in fondo alla classifica, unici a zero punti e la sonora sconfitta patita per mano di quella che pare la formazione meno forte della pattuglia veneta, è di certo un forte campanello d’allarme, situazione generale che pare peggiore di quella della scorsa stagione.

Importante e preziosa vittoria per la Tecnisan Rovereto, che si afferma sul campo del Civezzano con il punteggio di 64-68, soffrendo però per buona parte della partita. Danze aperte dai padroni di casa grazie alla tripla di Mokoi, ben presto raggiunti dal missile di Rossaro. Tripla di Gecele per il 6-3, al quale pone rimedio almeno in parte il canestro di Finarolli. Altra tripla di Gecele per il 9-5. Matassoni prima e Rossaro poi per il momentaneo 9-9. Breve fuga del Civezzano di coach Fels che trova il miglior momento nei due libri messi a segno di Bisesti sul finale, 20-14. Roveretani che aprono il Q2 con la tripla di Dorigotti. Civezzano che risponde bene, prima Gecele e poi Bianchi, ai quali risponde subito il roveretano Mokoi, fratello maggiore del play avversario, 26-22. Fra i padroni di casa Minozzi trova due canestri di seguito, 32-25. Equilibri che rimangono invariati, sino ai due liberi di Mokoi che porta il Civezzano sul 36-27. Ultimi sprazzi che vedono i padroni di casa in un ottimo momento, grazie a Bisesti e Mokoi trovano il massimo vantaggio a 17” dalla pausa lunga, 40-27, peggior momento dei roveretani di coach Fumagalli. Apertura del Q3 favorevole agli ospiti, 40-29 grazie a Finarolli che si ripete poco dopo, time out chiesto dai padroni di casa sul 40-31. Almami prima e Matassoni poi trovano i punti per ricucire in parte il gap, 40-35. I neo acquisti Brancaccio e Almami portano a tiro il Civezzano, 42-39, salvato poi dalla tripla di Minozzi. Missile di Dorigotti che tiene a vista gli avversari, suoi i punti del 45-42. Dorigotti ancora con un canestro e una tripla trova l’agognato pareggio, 47-47. Terzo parziale che si chiude con il libero di Bianchi per il provvisorio 48-47 al suono della penultima sirena, rimonta comunque pressoché fatta dai roveretani, attacco del Civezzano irriconoscibile durate il terzo periodo. Ultima frazione di gioco aperta dal canestro del sorpasso da parte di Almami, 48-49. Bombe da 3 da entrmebe le parti, Carlin e Traore per il 51-52 prima del tentativo di fuga roveretano, Matassoni e Almami firmano il massimo vantaggio degli ospiti, 51-56 a 6’51” dal termine e coach Fels deve chiedere il time out. Civezzano tenta la reazione con una tripla di Bisesti, alla quale risponde Brancaccio in egual maniera, 54-59. Nel Civezzano, Mokoi prova a ridurre il gap, 56-59. Arriva l’agognato pareggio da parte di Minozzi tramite una pregevole tripla. Matassoni sente la chiamata alle armi e infila una tripla che può fare la differenza a 3’45” dall’ultima sirena, 59-62. Mokoi permette ai padroni di casa di arrivare a -2 sul 61-63. Ci pensa il roveretano Brancaccio a guadagnare terreno per i suoi, 61-65. Dalla lunetta il Civezzano si riporta sotto, grazie a tre precisi lanci di Mokoi, infallibile dalla lunetta, 100% nella serata, che firma il 64-65, partita decisamente riaperta. A 52” dal termine, arriva il provvidenziale canestro di Matassoni per il 64-67. Dorigotti dalla lunetta per il definitivo 64-68 che premia la coraggiosa rimonta dei roveretani e corona al tempo stesso il momentaneo secondo posto in classifica e al tempo stesso il primato sulle altre formazioni regionali. IL Civezzano manca così il possibile aggancio in classifica. Nelle fila del Civezzano, Minozzi a quota 16 con due triple, Bisesti lo imita con pari punti. L’altro ex Gardolo Mokoi a quota 14. Nelle fila dei giocatori della “città della quercia”, Brancaccio a quota 12, come Dorigotti, anche se autore di tre triple. Chiude in doppia cifra Matassoni con 11, suo il canestro della sicurezza finale al termine del “derby” combattuto sino al termine.