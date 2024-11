Settima con altro derby provinciale

Turno interessante quella della settima giornata del girone d’andata, con derby fra Civezzano e Rovereto, oltre alla sfida tra le ultime della classe che vede coinvolta l’Europa Bolzano. Domenica sera il posticipo della Virtus.

Sabato sera con un bel derby fra due formazioni provinciali, il Civezzano di coach Fels infatti affronterà la Tecnisan Rovereto di Fumagalli. Rovereto è davanti in classifica al sorprendente Civezzano, che da neo promossa si sta comportando molto bene. I roveretani hanno bisogno di punti per rimanere in scia alla prima della classe, l’Arzignano Valchiampo, mentre i padroni di casa necessitano punti per consolidare e magari sperare in un quarto posto in classifica. Non ci sono precedenti ufficiali fra le due formazioni, sfida inedita da tanti punti di vista, ma con una sfida tutta familiare, infatti i fratelli Mokoi si fronteggeranno con divise diverse.

Sabato, 16 novembre 2024 19:00

CIVEZZANO BASKET (4-2)- TECNISAN ROVERETO (5-1)

Sfida della disperazione quella di sabato sera fra l'Europa Bolzano e la Virtus Isola della Scala. Che la squadra di coach Santangelo non se la passasse bene, lo si era capito da tempo, ma Isola della Scala è la grande malata del 2024, dove ha inanellato soltanto tre vittorie nell'anno solare, passando dalla possibilità di promozione in C nel 2023 al rischio di retrocedere nella stagione in corso. Esistono due precedenti fra le due formazioni, nella scorsa stagione i veneti si imposero sia all'andata che al ritorno della regular season, quando i bolzanini terminarono in ultima posizione. Chi perde occuperà per forza l'ultima e scomoda posizione, che vuol dire retrocessione diretta a fine della regular season.

Sabato, 16 novembre 2024 19:00

G.S. EUROPA (0-5) - VIRTUS ISOLA D.SCALA (0-5)

Nel posticipo domenicale, la Virtus Altogarda guidata da Betta, se la vedrà con la vecchia conoscenza dell’XXL di Pescantina, che la precede in classifica, campo da dove uscì sconfitta nella scorsa stagione, per poi ribaltare l’esito al ritorno. La Virtus è in crescita, ne è la riprova la sconfitta di misura contro il forte Creazzo, quindi il colpo non è impossibile, certo, tutto dovrà filare per il meglio. Per contro l’XXL, sta meglio rispetto alla scorsa stagione e ha sempre avuto un buon feeling contro le formazioni trentine, spesso dandogli dei brutti dispiaceri.

Domenica, 17 novembre 2024 20:00

XXL PALLACANESTRO (4-1) - VIRTUS BK ALTOGARDA (2-3)

La classifica