Due vittorie in una settimana per il Valsugana

Terzo successo in quattro partite per la neopromossa Valsugana di coach Giubertoni, che pare trovarsi a suo agio in questo campionato, vincendo per 83-75 contro la Calorflex Oderzo.

Parte bene la formazione trentina, il primo successo avuto fuori casa di sicuro ha aumentato il morale della truppa e il primo parziale va in archivio sul 26-21. Prosegue di slancio anche il Q2, si percepisce che gli avversari non sono irresistibili e i due punti in palio fanno gola, a metà partita la squadra con sede a Pergine va alla pausa lunga sul punteggio di 49-37. Rientro in campo con ritmi più blandi da entrambe le parti, la cosa favorisce ulteriormente il Valsugana che arriva alla penultima sirena sul punteggio di 68-51. Quando tutto sembra ormai scritto nel destino, gli ospiti iniziano a farsi pericolosi, guadagnando terreno, ma non abbastanza per condizionare il match, ma comunque abbastanza per far preoccupare un po' Pisoni e compagni, con i veneti che recuperano 9 lunghezze, tante, ma non sufficienti per cambiare le sorti del match. Ottima prestazione di Zilius, 23 punti e 4 preziose triple. In doppia cifra anche Pellizzari con 17, Coltro a quota 12, come pure Mark Mate Czumbel, quest’ultimo anche grazie a due bombe da oltre l’arco. Settimana particolarmente ricca di emozioni per il Valsugana, due belle vittorie in altrettante sfide e quarto posto in classifica.